Ali Babacan, DEVA Partisi\'nin Kayseri İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı

Yerel seçim çalışmalarını sürdüren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Kayseri İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.
Kentteki düğün salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Babacan, Türkiye'nin önemli bir seçim sürecinde olduğunu söyledi.
DEVA Partisi'nin 4 yaşında olduğunu belirten Babacan, "Kurulduğumuz günden itibaren hemen her konuda çözümler ürettik. Pek çok parti, yerel seçimlerle ilgili eylem planını, seçim beyannamesini apar topar açıklarken biz, bundan tam iki yıl önce yerel yönetimler ve şehircilik eylem planımızı açıkladık." dedi.
Türkiye'de ilk kez belediyecilikte siyasi etik kurallar bildirgesini açıkladıklarının altını çizen Babacan, sözlerini şöyle tamamladı:
"Adaylarımız bu üç sayfalık bildirgeyi kabul ediyor ve aday oluyor. Yüz yıllık Cumhuriyet'te, 70 yıllık çok partili siyasi hayatta bunu 4 yaşındaki bir parti hazırladı. Türkiye'de bu, bir ilktir. Ben bunu başbakan yardımcısıyken kanun haline getirmeye çalıştım. Siyasi etik ve ahlak yasası hazırladım ama reddedildi. Önümüzdeki yerel seçimler, sadece belediye başkanı ve meclis üyesi seçimleri olmayacak. Bu seçimlerde sandıktan bir mesaj da çıkacak. Vatandaşlarımız iktidara bir mesaj verecek."
Babacan, konuşmasının ardından partisinin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Göz ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Malatya'da düzenlenen iftar programına katıldı. Konuşmasında partilerinin üye sayısının hızla arttığını ve hedeflerinin 1 milyon üyeye ulaşmak olduğunu belirtti. Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin medyada da sıkça konuşulduğunu ve hedeflerinin konuşulması olduğunu ifade etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kayserili sanayici ve işadamlarıyla bir araya gelerek Türkiye'nin savunma sanayindeki başarılarını Ar-Ge ve inovasyon ekosistemiyle ilişkilendirdi. Kayseri'nin sanayi potansiyeli ve ihracat rakamları hakkında bilgi veren Kacır, yeni OSB'lerin kurulumu ve Ar-Ge çalışmalarının önemine vurgu yaptı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel'in projelerini açıkladığı lansman toplantısına katıldı.
CHP Lideri Özgür Özel, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in Proje Tanıtım Toplantısı'nda konuştu, “Bu iktidarın her şeye rağmen oy alması durumunda, emekli bu durumdayken oy veriyor, çiftçi, köylü bu durumdayken oy veriyor, memurlar bu durumdayken oy veriyor, siftahsız esnaf oy veriyor diye düşünüp bundan sonra 4 yıl boyunca kemerleri size sıktırması, acı reçeteleri size içirmesi gündeme gelecektir" uyarısında bulundu.
Gökçesu Belediye Başkanı ve Demokrat Parti Belediye Başkan adayı Vahit Aydın tarafından düzenlenen iftar programında konuşan Uysal, memleketin zor günler geçirdiğini ve ekonominin kötü yönetildiğini savundu. Uysal, Vahit Aydın'ı başarılı bir belediye başkanı olarak gördüğünü ve onu Allah'a ve halka emanet ettiğini belirtti. Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildikten sonra Vahit Aydın'ın projeleri tanıtıldı. Aydın, Gökçesu'ya meslek lisesi, Kur'an kursu ve yeni tekstil atölyesi yapacağını vaat etti.
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