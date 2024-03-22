Ali Babacan, DEVA Partisi'nin Kayseri İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı - Son Dakika
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Politika

Ali Babacan, DEVA Partisi'nin Kayseri İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı

Ali Babacan, DEVA Partisi\'nin Kayseri İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kayseri İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programında konuştu. Babacan, Türkiye'nin önemli bir seçim sürecinde olduğunu belirterek, DEVA Partisi'nin 4 yaşında olduğunu ve yerel seçimlerle ilgili eylem planını iki yıl önce açıkladıklarını söyledi. Ayrıca, DEVA Partisi'nin belediyecilikte siyasi etik kurallar bildirgesini ilk kez açıkladığını ve bu konuda yasal düzenleme yapmaya çalıştığını ancak reddedildiğini ifade etti. Babacan, konuşmasının ardından partisinin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Göz ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

22.03.2024 21:49  Güncelleme: 21:52
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Yerel seçim çalışmalarını sürdüren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Kayseri İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.

Kentteki düğün salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Babacan, Türkiye'nin önemli bir seçim sürecinde olduğunu söyledi.

DEVA Partisi'nin 4 yaşında olduğunu belirten Babacan, "Kurulduğumuz günden itibaren hemen her konuda çözümler ürettik. Pek çok parti, yerel seçimlerle ilgili eylem planını, seçim beyannamesini apar topar açıklarken biz, bundan tam iki yıl önce yerel yönetimler ve şehircilik eylem planımızı açıkladık." dedi.

Türkiye'de ilk kez belediyecilikte siyasi etik kurallar bildirgesini açıkladıklarının altını çizen Babacan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Adaylarımız bu üç sayfalık bildirgeyi kabul ediyor ve aday oluyor. Yüz yıllık Cumhuriyet'te, 70 yıllık çok partili siyasi hayatta bunu 4 yaşındaki bir parti hazırladı. Türkiye'de bu, bir ilktir. Ben bunu başbakan yardımcısıyken kanun haline getirmeye çalıştım. Siyasi etik ve ahlak yasası hazırladım ama reddedildi. Önümüzdeki yerel seçimler, sadece belediye başkanı ve meclis üyesi seçimleri olmayacak. Bu seçimlerde sandıktan bir mesaj da çıkacak. Vatandaşlarımız iktidara bir mesaj verecek."

Babacan, konuşmasının ardından partisinin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Göz ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Ali Babacan, DEVA Partisi'nin Kayseri İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı - Son Dakika

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