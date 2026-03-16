Ali Babacan Diyarbakır'da Temaslarda Bulundu - Son Dakika
Ali Babacan Diyarbakır'da Temaslarda Bulundu

Ali Babacan Diyarbakır\'da Temaslarda Bulundu
16.03.2026 17:41
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

DEMOKRASİ ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarete, Babacan'ın eşi Zeynep Babacan, Genel Merkez Başkanlık Kurulu üyeleri, DEVA Partisi milletvekilleri, Kadın Çalışmaları Başkan Yardımcısı Melis Kandemir ile DEVA Partisi Diyarbakır İl Başkanı ve il yöneticileri katıldı. Heyeti, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun ile DBB Meclisi Eş Sözcüleri Demet Ceylan ve Ayhan Karatekin karşıladı. Karşılamanın ardından eş başkanlar ile heyet arasında basına kapalı kısa bir görüşme gerçekleştirildi. Serra Bucak, heyete ziyaretleri için teşekkür ederek kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Babacan ise yaklaşan Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ali Babacan Diyarbakır'da Temaslarda Bulundu - Son Dakika

SON DAKİKA: Ali Babacan Diyarbakır'da Temaslarda Bulundu - Son Dakika
