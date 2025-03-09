Ali Babacan: Genç Nesiller Dinden Uzaklaşıyor - Son Dakika
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Politika

Ali Babacan: Genç Nesiller Dinden Uzaklaşıyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eğitim, sağlık ve adaletin gerilediğini belirterek dindar kimliğinin oluşturduğu olumsuz etkilere dikkat çekti. Genç nesillerin dinden uzaklaşmasının yaygınlaştığını ifade etti.

09.03.2025 10:34  Güncelleme: 12:17
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Hukukta, adalette geriye gitmiş durumdayız. Eğitimde, sağlıkta geriye gitmiş durumdayız. Maalesef ahlakta ve maneviyatta da geriye girmiş durumdayız. Dindar kimliğiyle ön planda olan bir hükümet yıllar sonra öyle bir noktaya getirdi ki ülkeyi; artık maalesef genç nesillerde dinden soğuma, dinden uzak durma çok yaygın bir hale geldi. Çünkü dindar kimlikle kötü muamele, yanlış muamele, bir arada paket haline geldiğinde İslam dininin tam da özüne büyük zarar veriyor" dedi.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya'da yerel basın buluşması ve iftar programına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Babacan, "Hukukta, adalette geriye gitmiş durumdayız. Eğitimde, sağlıkta geriye gitmiş durumdayız. Maalesef ahlakta ve maneviyatta da geriye girmiş durumdayız. Dindar kimliğiyle ön planda olan bir hükümet yıllar sonra öyle bir noktaya getirdi ki ülkeyi artık maalesef genç nesillerde dinden soğuma, dinden uzak durma çok yaygın bir hale geldi. Çünkü dindar kimlikle kötü muamele, yanlış muamele, bir arada paket haline geldiğinde İslam dininin tam da özüne büyük zarar veriyor. Türkiye'de bir nesil kendinden önceki nesle göre yarınlarından korkuyor. Anneler, babalar 'benim çocuklarım benim yaşadığım standartlarda galiba yaşayamayacaklar. Ben iyi kötü emekli maaşımla bir ev almıştım, araba almıştım. Benim çocuğumun maaşıyla bir ev alması, hayal araba alması hayal ' diyorlar, haklılar. Emeklilerimiz mağdur olmaktan. Muhtaç olmaktan, eşe dosta mahcup olmaktan korkuyorlar. Fakat, ülkemiz büyük ve güzel bir ülke. Çok büyük potansiyeli var. Yeter ki bu ülke iyi yönetilsin. Yeter ki bu ülke çok çalışan ama dosdoğru çalışan insanlar tarafından yönetilsin" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Ali Babacan: Genç Nesiller Dinden Uzaklaşıyor - Son Dakika

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