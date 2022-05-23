Ali Babacan: Uluslararası yatırımcılar, mevcut yönetim artık bitiyor bunu görüyorlar! Bize yeni hükümeti soruyorlar

İlk mitingini hafta sonu Antep'te yapan DEVA Partisi'nde Genel Başkan Ali Babacan, miting sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI YANITLADI: ALTI PARTİNİN MUTABAKATI GEREKİYOR

CHP'nin Maltepe mitingi sonrası Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili çok net ifadeler geldiğini, bu doğrultuda CHP'nin Kılıçdaroğlu'nu altılı masaya cumhurbaşkanı adayı olarak önerirse tavrının ne olacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Babacan, "Altılı masada oturan her partinin genel başkanı doğal bir cumhurbaşkanı adayı zaten. Aksi halde iddiası olmayan bir parti masaya oturmuş oluyor. İddialı bir partiyiz. Her partinin genel başkanı doğal olarak o partinin cumhurbaşkanı adayı olmalı. Ortak aday ise altı partinin mutabakatını gerektiren bir husus… Sayın Kılıçdaroğlu da bugüne kadarki açıklamalarında, 'Ben aday olmak isterim ama altı partinin de desteği olursa' dedi." dedi.

"ULUSLARARASI YATIRIMCILAR GÖZÜNÜ BİR SONRAKİ HÜKÜMETE ÇEVİRMİŞ DURUMDA"

Uluslararası yatırımcıların mevcut hükümetin sona geldiğini gördüğünü öne süren DEVA Partisi lideri Babacan, "Son dönemlerde artan bir tempoyla uluslararası yatırımcılarla görüşme trafiğimiz var. Son bir ay içerisinde bir toplantı yaptık, yüzden fazla fon üyesi katıldı. Dünyanın en büyük fonları bunlar. Yönettikleri para korkunç miktarlar ediyor. Dünyanın en büyük bankasının risk yönetiminin başındaki kişi çıktı geldi. Neler neler soruyorlar, didik didik ediyorlar. Mevcut yönetim artık bitiyor bunu görüyorlar. Bütün yatırım planlamalarını yeni kurulacak hükümetle ilgili sorular sorup belirlemeye çalışıyorlar." sözlerine yer verdi.

"2002 SEÇİMLERİNDE DE BU DURUMU YAŞADIM"

Babacan, mevcut durumu 2002 seçimlerine benzeterek yaptığı konuşmasında, "Ben bunu 2001-2002 seçimlerinde yaşamıştım. O zaman üçlü koalisyon, kriz derken bizim yaptığımız temaslarda belliydi ki AK Parti iktidara yürüyordu. Bizim ekonomiye bakışımızı çok soruyordu herkes. Seçildiğimiz anda da sıfırdan başlamadık, hazırlıklarımızı uyguladık. Şu anda aynı ortamı seziyorum. 2002 seçimlerine giderken olan ortamı yatırımcılardan aynen seziyorum. Uluslararası yatırımcılar projeksiyonları bir sonraki hükümete çevirmiş durumda. Dolayısıyla seçimden sonra nasıl bir ekonomi politikası uygulanacağı noktasında yeteri kadar güven oluşturamazsak yazık olur. Böyle bir şey şart. Ortak cumhurbaşkanı adayı da çok zorluk çeker." şeklinde konuştu.

"KARARLI, GÜÇLÜ, ALTI PARTİYLE GÖRÜŞLERİ ÖRTÜŞMÜŞ KİŞİYLE SEÇİME GİTMEMİZ LAZIM"

Altılı masanın mutabık olduğu, her partiyle görüşleri örtüşmüş bir isimle seçimlere gidilmesi gerektiğinin altını çizen Babacan, "'Özelleştirmeyi ne yapacaksınız?' diye soracaklar. Şu anda ortak bir cumhurbaşkanı adayımız olsa, herkes soracak. Ben bilmiyorum diyecek. Ben bilmem diyen kişiyle nasıl seçime gideceksiniz? Kararlı, güçlü, altı partiyle görüşleri örtüşmüş kişiyle seçime gitmemiz lazım." diye konuştu.