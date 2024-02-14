Ali Babacan: Yerel Seçimler İktidara Uyarı Seçimi Olacak - Son Dakika
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Politika

Ali Babacan: Yerel Seçimler İktidara Uyarı Seçimi Olacak

Ali Babacan: Yerel Seçimler İktidara Uyarı Seçimi Olacak

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Eskişehir'de düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin sadece belediye başkanlarını seçmekle kalmayıp aynı zamanda iktidara bir uyarı seçimi olduğunu belirtti. Babacan, iktidarın halkın sabrını taşırdığını ve artık mesajı alması gerektiğini vurguladı. Ayrıca enflasyon konusunda da değerlendirmelerde bulunan Babacan, Merkez Bankası'nın bağımsız çalışmamasının enflasyonun artmasına neden olduğunu ifade etti.

14.02.2024 14:58  Güncelleme: 16:12
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bu seçim, iktidara aklını başını al deme seçimi. Onun içindir ki bu seçim, sadece belediye başkanlarını seçtiğimiz değil, iktidarı uyaracağımız bir seçim. Yani iktidara bir sarı kart gösterme seçimi, bu seçim" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eşi Ülkü Zeynep Babacan ile birlikte partisinin aday tanıtım toplantısı için Eskişehir'e geldi. Tepebaşı Kültür Merkezi'ndeki toplantıda Babacan'ın yanı sıra DEVA Partisi İl Başkanı Resul Aktürk ile partililer yer aldı. Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerin önemli olduğunu ifade eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, aynı zamanda iktidar için de uyarı seçimi olduğunu söyledi.

Yerel seçimlerde herhangi bir ittifak daveti almadıklarını ve davette de bulunmadıklarını kaydeden Babacan, "Bu seçimler önemli, belediye başkanlarımızı seçeceğiz. Belediye meclis üyelerimizi seçeceğiz ama aynı zamanda bu seçimde hükümete de bir uyarıda bulunmamız gerekiyor. Yani iktidara bir mesaj vermemiz gerekiyor. Bu seçimlerin sonucunda iktidarın alacağı mesaj şu olmamalı; ya ben güvenoyunu aldım, o kadar hukuksuzluk yaptım, haksızlık yaptım yine de halk beni destekliyor bak diye bütün bu yanlışlarını götürüp tescil ettireceği bir seçim olmamalı bu seçim. İşte o yüzden bu seçim, iktidara 'aklını başını al deme' seçimi. Onun içindir ki bu seçim, sadece belediye başkanlarını seçtiğimiz değil, iktidarı uyaracağımız bir seçim. Yani iktidara bir sarı kart gösterme seçimi, bu seçim. Yani sandıklar açıldığında iktidar demeli ki, galiba haddi aştık, galiba vatandaşın sabrı taştı. Galiba artık ne desek inanmıyorlar mesajını hükümetin bu sandıktan artık alması lazım. Sandıktan artık sarı kart çıkması lazım" dedi.

Gazetecilerin sorusu üzerine Türkiye'deki enflasyonu değerlendiren Babacan, ekonomi bakanlığı döneminden de bahsederek, "Şu anda Türkiye'nin en büyük ama en büyük ekonomi sorunu, sebepler arasından baktığımızda, enflasyon. Yani Türkiye'de 34 yıllık yüksek enflasyon döneminden sonra biz ne yaptık, benim ekonomi yönetiminin başında olduğum yıllarda, 2 yılda tek haneye indirdik ve uzunca bir sürede tek hanede tuttuk. O dönem başta emeklilerimiz olmak üzere, Türk lirası cinsi üzerinden sabit maaş alan herkesin, bütün işçilerimizin, memurlarımızın refahının arttığı bir dönemi oldu" diye konuştu.

TUİK'in gerçek enflasyonu açıklamadığını belirten Babacan, "Enflasyon tek haneye inmeden, bu ülkede refahın artması mümkün olmayacak. Merkez Bankası'nda istikrar olmayınca, Merkez Bankası bağımsız çalışmayınca enflasyonun artması mukadder. Geçen sene sadece seçimlerden, aralık sonuna kadar Merkez Bankası'na zorla 800 milyar lira karşılıksız para bastırdılar, kur korumalı mevduatın farkını ödememek için. Talimatla yönetilen bir Merkez Bankası olduğu sürece Türkiye'de enflasyon düşmez. ya da tabi ki asıl ve asıl çözüm, iktidar değişimi. Enflasyon düzelirse, iktidar değişimi ile düzelir" ifadelerini kullandı.

Babacan, konuşmasının ardından Eskişehir belediye başkan adaylarını açıkladı. DEVA Partisi'nden Büyükşehir Belediyesi için Çelik Erimez, Odunpazarı Yunus Korkmaz, Tepebaşı Mustafa Özkarayanık, Çifteler Mustafa Taşkın, Alpu Gökhan Memiş, Beylikova Sertal Özuçak, Mahmudiye Sabriye Elbastı Delican aday gösterildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Ali Babacan: Yerel Seçimler İktidara Uyarı Seçimi Olacak - Son Dakika

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