Ali Gökçek\'ten Tutuklamalar İçin Serbest Bırakma Talebi

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturmaların ardından düzenlenen izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle tutuklananların serbest bırakılmasını talep etti.

Gökçek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İBB'ye yönelik soruşturmaları ve soruşturmaların ardından düzenlenen izinsiz gösterilerdeki gözaltı işlemlerini eleştirdi.

İzinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle tutuklu bulunanların olduğunu anımsatan Gökçek, "Tutuklu bulunan arkadaşlarımız bir an evvel serbest bırakılmalıdır." diye konuştu.

İstanbul Silivri açıklarında dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin, çevre illerden de hissedildiğini, ciddi bir kaygı ve paniğe yol açtığını dile getiren Gökçek, depremin, Türkiye'nin ana gündemlerinden biri olması gerektiğini vurguladı.

Gökçek'e, basın toplantısında, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, izinsiz gösterilere katılan bazı kişiler ile avukatları da eşlik etti.