Alinur Aktaş, Ercan Özel\'i Ziyaret Etti

Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Alinur Aktaş, geçtiğimiz günlerde Ak Partiye geçen Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'i ziyaret etti.

Ziyarete Ak Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mehmet İleri, önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Hatipoğlu katıldı.

Eski Başkan Alinur Aktaş, " Ercan Özel başkanımızın hem büyükşehirde hem Yenişehir özelinde siyaset ve belediyecilik ile ilgili tecrübesi ve Ankara'dan alınacak destekler Yenişehir'in menfaatine döndürülecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımızı belediyemizde ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Kendisi belediyecilik anlamında ciddi altyapısı ve birikimleri olan büyüğümüz" diye konuştu. - BURSA