Aliyev: "44 günlük Vatan Savaşı bizim şanlı tarihimizdir" - Son Dakika
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Aliyev: "44 günlük Vatan Savaşı bizim şanlı tarihimizdir"

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Aliyev: "44 günlük Vatan Savaşı bizim şanlı tarihimizdir"
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan’ın Zafer Bayramı dolayısıyla halka seslenişinde, "44 günlük Vatan Savaşı bizim şanlı tarihimizdir.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Zafer Bayramı dolayısıyla halka seslenişinde, "44 günlük Vatan Savaşı bizim şanlı tarihimizdir. Bu zaferle haklı olarak gurur duyuyoruz. Bütün Azerbaycan halkı gurur duyuyor. Gelecek nesiller de gurur duyacaklar. Bu şanlı tarih kalbimizde sonsuza kadar yaşayacaktır" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zafer Günü'nün 6. yıl dönümü dolayısıyla Hankendi'deki Zafer Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunan Aliyev, daha sonra anıtın önünde Azerbaycan halkına hitap etti. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin 44 gün boyunca kahramanlık ve yiğitlik göstererek savaştıklarını hatırlatan Aliyev, "Düşmanın beli savaş meydanında kırıldı. 44 günlük Vatan Savaşı'nda 300'den fazla şehir ve köy savaş meydanında düşmandan kurtarıldı. O yerleşim yerlerinde Azerbaycan Bayrağı göndere çekildi ve bunun sonucunda 9 Kasım'ı 10 Kasım'a bağlayan gece Ermenistan kapitülasyon belgesini imzalamak zorunda kaldı. Böylece o sırada savaş meydanında henüz kurtarılmamış bölgeler de Azerbaycan'a geri verildi. Hem tek bir kurşun atılmadan ve de tek bir şehit verilmeden. 44 günlük Vatan Savaşı bizim şanlı tarihimizdir. Bu Zaferle haklı olarak gurur duyuyoruz. Bütün Azerbaycan halkı gurur duyuyor. Gelecek nesiller de gurur duyacaklar. Bu şanlı tarih kalbimizde sonsuza kadar yaşayacaktır" dedi.

Vatan Savaşı'nda Azerbaycan halkı kendi manevi değerlerini bütün dünyaya gösterdiğini belirten İlham Aliyev, "Ermenistan, işgal altındaki topraklarda birkaç tahkimat kurmuştu. Bazı yerlerde 6-7 savunma hattı oluşturulmuştu. Her yer mayınlanmıştı. Ermenistan tarafı, Azerbaycan'ın kendi topraklarını askeri yolla kurtaramayacağına ya da birilerinin buna izin vermeyeceğine inanıyordu. Yanıldılar ve Azerbaycan halkı bir kez daha bütün dünyaya ne kadar büyük bir halk olduğunu gösterdi. Bizi ileriye taşıyan milli ruhumuzdu" diye konuştu.

"Halkımız tek yumruk gibi birleşerek savaş meydanında düşmanın belini kırdı"

Azerbaycan halkının hiçbir zaman işgalle barışmayı düşünmediğini söyleyen Aliyev, "İşgal döneminde de defalarca çeşitli etkinliklerde açıkça beyan ediyordum ki Azerbaycan işgalle barışmayacaktır. Ermenistan'ın arkasında duran ülkelerin bizi bu işgalle barıştırmak istemelerine rağmen böyleydi. Defalarca ifade ediyordum ki biz hiçbir zaman işgalle barışmayacağız. Eğer Ermenistan işgal altındaki topraklardan kendi isteğiyle çekilmezse toprak bütünlüğümüzü askeri yolla yeniden tesis edeceğiz. Ne yazık ki sözlerimi dinlemediler ve sonuç olarak halkımız tek yumruk gibi birleşerek savaş meydanında düşmanın belini kırdı, tarihi adaleti, onurumuzu ve uluslararası hukuku yeniden tesis etti" ifadelerini kullandı.

"Azerbaycan Ordusu'ndan tek bir kişi bile kaçmamış, firar etmemiştir"

Ermenistan tarafının o dönemlerde kendilerini sürekli tehdit ettiğini hatırlatan Azerbaycan Cumhurbaşkanı, "Yeni topraklar uğruna yeni bir savaşla tehdit ediyor, 'Karabağ Ermenistan'dır ve nokta' sözleriyle onurumuzu zedelemeye çalışıyordu. Biz ise buna savaş meydanında cevap verdik ve savaş meydanında kimin kim olduğunu herkes açıkça gördü. Azerbaycan Ordusu'ndan tek bir kişi bile kaçmamış, firar etmemiştir. Oysa Ermenistan yönetiminin itirafına göre Ermenistan ordusunda yaklaşık 12 bin firari bulunuyordu. İşte fark bundan ibarettir. Azerbaycan, savaş meydanında tam üstünlüğü sağlayarak 8 Kasım günü, Zafer Bayramı'nı kutladığımız günde, Şuşa'nın kurtarılmasıyla fiilen 2. Karabağ Savaşı'nın sonucunu belirledi. Bundan bir gün sonra, 9 Kasım'ı 10 Kasım'a bağlayan gece Ermenistan kapitülasyon belgesini imzaladı. Ben, 'Karabağ Azerbaycan'dır ve ünlem' demiştim. O ünlem işaretini biz 20 Eylül 2023'de işte burada, Hankendi'de koyduk" şeklinde konuştu.

Bir günlük terörle mücadele operasyonunun Ermenistan'ın 15 bin kişilik kolorduyu tamamen felç ettiğini belirten Aliyev, "Son derece hassas ve profesyonelce yürütülen askeri operasyon sonucunda Ermenistan ikinci kez teslim olmak zorunda kalmıştır. Bugün özgür Karabağ'da inşa ediyor, yeniden hayat kuruyoruz. Bugün biz, bu toprakların sahipleri olarak bütün dünyaya buranın bizim toprağımız olduğunu gösteriyoruz. Çünkü biz inşa eden ve üreten bir halkız. İşgal döneminde Ermenistan yalnızca doğal kaynaklarımızı yağmalıyor, ormanlarımızı kesiyor, madenlerimizi yasa dışı şekilde işletiyordu. Biz ise şehirleri sıfırdan inşa ediyoruz" dedi.

"Artık 97 bin kişi kurtarılmış bölgelerde yaşıyor, eğitim görüyor, çalışıyor"

İşgal döneminde oradaki bütün şehir ve köylerin yerle bir edilmiş olduğunu hatırlatan İlham Aliyev, "Bu, eşi benzeri görülmemiş bir barbarlıktır. Tarihi eserlerimiz, camilerimiz Ermenistan tarafından yıkılmış ve hakarete uğramıştır. Şimdi ise geniş çaplı imar ve inşa çalışmaları yürütülüyor, Büyük Dönüş Programı uygulanıyor. Artık 97 bin kişi kurtarılmış bölgelerde yaşıyor, eğitim görüyor, çalışıyor ve her ay eski göçmenlerin kendi topraklarına dönüşüne tanıklık ediyoruz" diye konuştu.

Zafer Anıtı'na çıkan merdivenlerin her basamağında savaşın 44 gününün yazıldığını ve vatan uğruna canlarından geçen şehitlerin kanının işlendiğini belirten Aliyev, "Çünkü biz her gün şehitler veriyorduk, her gün kan dökülüyordu. Buna rağmen halkımız gerçek bir vatanseverlik ve dayanışma gösteriyordu. Bizi ileriye taşıyan, milli ve manevi değerlerimizdir. Azerbaycan devleti bu temel üzerinde kurulmuştur. Milli ve manevi değerlerimiz, Azerbaycan değerleri bizim için her şeyden üstündür. Yüzyıllar boyunca bu değerleri kalbimizde yaşattık, koruduk ve gelecek nesillere emanet olarak bırakacağız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
İlham AliyevAzerbaycanPolitikaSon Dakika

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