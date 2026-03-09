Aliyev'den İran'ın yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney'e tebrik mektubu - Son Dakika
Aliyev'den İran'ın yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney'e tebrik mektubu

09.03.2026 18:49
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran'ın yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney'e tebrik mektubu göndererek, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi için umudunu ifade etti. Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne yapılan İHA saldırısı sonrası iki ülke arasında gerginlik yaşanmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Ali Hamaney'in yerine İran'ın yeni Dini Lideri olan Mücteba Hamaney'i mektup göndererek tebrik etti.

DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne yapılan İHA saldırısı sonrası iki ülke arasında yaşanan gerginliğin ardından Cumhurbaşkanı Aliyev'in mektubu tansiyonu düşürdü.

Aliyev, mektubunda, "Babanız, İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney'in trajik vefatı nedeniyle size bir kez daha başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Azerbaycan ile İran arasındaki ilişkiler, tarih boyunca komşuluk ve dostluk ortamında yaşamış halklarımızın iradesinden kaynaklanmaktadır. Devletlerarası ilişkilerimizin halklarımızın refahına katkı sağlayacak şekilde, karşılıklı saygı ve güven temelinde gelişmesi adına birlikte çaba göstereceğimize dair umudumu ifade ediyorum. Bu yüksek göreve atanmanız dolayısıyla size bir kez daha tebriklerimi iletiyor, dost ve kardeş İran halkına barış ve huzur diliyorum" dedi.

NAHÇIVAN'A İHA SALDIRISI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne 5 Mart'ta İran topraklarından İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

İHA'lardan biri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, diğeri ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düşmüştü. Saldırılarda havalimanı binası zarar görmüş ve 4 sivil yaralanmıştı.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve protesto notası verilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıları "terör eylemi" olarak nitelendirmiş ve misilleme eylemleri hazırlayıp uygulamaları için orduya talimat vermişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, saldırıyla "bağlantılarının olmadığını, ülkesini suçlamak için İsrail tarafından yapıldığını" iddia etmişti.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • hr666k52wp hr666k52wp:
    İsrail dostu Azerbaycan he :) 1 0 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    Aliyev efendi geçende keşke o lafları etmeseydin İran'a. İnşallah İsrail'le ilişkileri de koparır petrolü kesersin. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
