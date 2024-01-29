 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bild Gazetesi: DAVA, Almanya'da Erdoğan'a Yakın İsimler Tarafından Yönetiliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bild Gazetesi: DAVA, Almanya'da Erdoğan'a Yakın İsimler Tarafından Yönetiliyor

Bild gazetesi, Almanya'da kurulan DAVA partisinin, Başkan Erdoğan'a yakın isimlerle yönetilmesi ve 5 milyon seçmen potansiyeline sahip olması iddialarını manşetine taşıdı. Gazete, DAVA'nın politikalarını inceleyerek, özellikle sosyal yardım ve mülteci politikasındaki duruşunu ele aldı.

Bild Gazetesi: DAVA, Almanya\'da Erdoğan\'a Yakın İsimler Tarafından Yönetiliyor
29.01.2024 - 12:15,  Güncelleme: 12:20
Abone Ol

Bild gazetesi, DAVA'nın, Başkan Erdoğan'a yakın isimler tarafından yönetilmesi ve Almanya'da 5 milyon seçmen potansiyeline sahip olmasıyla ilgili iddiaları manşetine taşıdı. Bu haber, DAVA'nın Almanya'daki Müslüman seçmenler üzerinde etkili olabileceği ve vatandaşlık yasasındaki değişiklikle partinin etkisini artırabileceği endişelerini ortaya koydu.

ERDOĞAN ALMANYADA'Kİ TÜRKLER İÇİN ÇOK POPÜLER

Bild, DAVA'nın politikalarını inceleyerek, partinin özellikle sosyal yardım ve mülteci politikasında nasıl bir duruş sergilediğini detaylı bir şekilde ele aldı. Gazete, DAVA'nın açık sınırlar ve sosyal yardımlarla çocuk ve yaşlı yoksulluğunu önleme amaçlarını vurgulayarak, bu politikaların nasıl algılandığını analiz etti. Aynı zamanda, Başkan Erdoğan'ın Almanya'daki Türkler arasında yüksek popülerlik oranına sahip olduğunu hatırlatarak, DAVA'nın seçmen kitlesi üzerindeki potansiyelini güçlendirdi.

DAVA SEÇİMLERDE YÜZDE 10 ALABALİR

Gazete, DAVA'nın Federal Almanya seçimlerinde yüzde 10'luk bir orana ulaşabileceği tahmininde bulundu. Bu durum, Avrupa Parlamentosu seçimlerine doğru gidilen süreçte, Bild gazetesi, DAVA'nın Almanya'daki siyasi arenada nasıl bir etki yaratacağını ve seçim dinamiklerini nasıl etkileyeceğini detaylı bir şekilde değerlendirdi.

Alman Bild gazetesi: Almanya'da Erdoğan'ın arkadaşları tarafından kurulan DAVA partisinin popülerliği her geçen gün artıyor
Alman Bild gazetesi: Almanya'da Erdoğan'ın arkadaşları tarafından kurulan DAVA partisinin popülerliği her geçen gün artıyor
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Politika
YORUMLAR

Almanya, Bild, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bild Gazetesi: DAVA, Almanya'da Erdoğan'a Yakın İsimler Tarafından Yönetiliyor - Son Dakika


13:26
Kilisedeki saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 51'e yükseldi! Polonya plakalı araç kullanmışlar Kilisedeki saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 51'e yükseldi! Polonya plakalı araç kullanmışlar
13:16
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile resmi sözleşme imzaladı Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile resmi sözleşme imzaladı
13:12
Türk Eczacıları Birliği: Yabancı bir ilaç firması epilepsi, alzheimer ve migren hastalarının kullandığı ilaçların satışını durdurdu Türk Eczacıları Birliği: Yabancı bir ilaç firması epilepsi, alzheimer ve migren hastalarının kullandığı ilaçların satışını durdurdu
13:06
Juventus'un hocası Allegri'den Kenan Yıldız için şok sözler Juventus'un hocası Allegri'den Kenan Yıldız için şok sözler
12:52
Dünyanın en büyük yolcu gemisi 'Icon of the Seas' ilk yolculuğuna çıktı Dünyanın en büyük yolcu gemisi 'Icon of the Seas' ilk yolculuğuna çıktı
12:34
Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı İstanbul'da Hizmete Açıldı Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı İstanbul'da Hizmete Açıldı
12:21
Bakanlık kamu alacaklarının tahsiline başladı Bakanlık kamu alacaklarının tahsiline başladı
12:01
Volkan Konak resti çekti: Bu siyaset korosunda şarkı söylemem, ben yokum Volkan Konak resti çekti: Bu siyaset korosunda şarkı söylemem, ben yokum

Son Dakika
13:26 Kilisedeki saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 51'e yükseldi! Polonya plakalı araç kullanmışlar
13:16 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile resmi sözleşme imzaladı
13:12 Türk Eczacıları Birliği: Yabancı bir ilaç firması epilepsi, alzheimer ve migren hastalarının kullandığı ilaçların satışını durdurdu
13:06 Allegri: Kenan daha erken girmiş olsaydı, belki kaybederdik
12:52 Dünyanın en büyük yolcu gemisi 'Icon of the Seas' ilk yolculuğuna çıktı
12:34 Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı İstanbul'da Hizmete Açıldı
12:21 Bakanlık kamu alacaklarının tahsiline başladı
12:01 Volkan Konak resti çekti: Bu siyaset korosunda şarkı söylemem, ben yokum
12:01 Eskişehir'de sular durulmuyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kente geldiği gün il başkanı görevden alındı
11:40 Dağdan kopan kaya parçası kamyonetin ön camından girdi! Sürücü hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2024 13:46:14. #1.11#
SON DAKİKA: Bild Gazetesi: DAVA, Almanya'da Erdoğan'a Yakın İsimler Tarafından Yönetiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement