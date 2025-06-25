Almanya Başbakanı Friedrich Merz, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya Devlet Başkanı Putin üzerindeki nüfuzunu kullanarak Rusya'nın Ukrayna ile müzakere masasına oturmasını sağlamasını rica ettim" dedi. - LAHEY
Son Dakika › Politika › Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya Devlet Başkanı Putin üzerindeki nüfuzunu kullanarak Rusya'nın Ukrayna ile müzakere... - Son Dakika
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