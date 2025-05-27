Almanya Başbakanı Merz: Gazze'deki Saldırılar Anlamını Yitiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Almanya Başbakanı Merz: Gazze'deki Saldırılar Anlamını Yitiriyor

Almanya Başbakanı Merz: Gazze\'deki Saldırılar Anlamını Yitiriyor
27.05.2025 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Merz, Gazze'deki bombardımanların terörle mücadele ve esir kurtarma amacına hizmet etmediğini belirtti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Finlandiya'da yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği yoğun askeri saldırılar terörle mücadele ve esirlerin kurtarılması amacına hizmet etmesi bakımından artık bana bir anlam ifade etmiyor" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, resmi ziyaret düzenlediği Finlandiya'da Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo ile bir araya geldi. İki başbakanın gündemindeki konulardan biri İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği yoğun askeri saldırılar oldu. Turku kentinde bir araya gelen Merz ve Orpo daha sonra ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti. Son günlerde İsrail'e yönelik eleştirel açıklamalar yapan Merz, Finlandiya'da da tepkisini sürdürdü. Merz, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği yoğun askeri saldırılar terörle mücadele ve esirlerin kurtarılması amacına hizmet etmesi bakımından artık bana bir anlam ifade etmiyor" dedi. İsrail ordusunun askeri faaliyetlerini yoğunlaştırması nedeniyle Gazze'deki durumdan büyük endişe duyduğunu belirten Merz, "Orada sivil halkın yaşadığı korkunç acılar bizi dehşete düşürüyor" ifadelerini kullandı.

İsrail'in attığı adımlara yönelik eleştirilerini sürdüren Merz, "Son birkaç gündür yaşananlar bana artık İsrail'in var olma hakkını savunmak ve Hamas terörüyle mücadele etmek için kesinlikle gerekli görünmüyor. Şu anda yaşananların artık anlaşılabilir olmadığını açıkça söylemem gereken zamanın geldiğini hissettim ve hala da hissediyorum" dedi.

Merz, İsrail hükümeti ile yakın diyalog halinde olduklarını belirtti, insani yardıma izin verilmesini ve Gazze'de yaşayanlar için su ve gıda ihtiyacının mümkün kılmasını istediklerini de vurguladı. - BERLİN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Finlandiya, Politika, Almanya, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Almanya Başbakanı Merz: Gazze'deki Saldırılar Anlamını Yitiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Isparta ve Sinop’ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı Isparta ve Sinop'ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Dünyaca ünlü tenör Mario Frangoulis Türkiye’ye geliyor Dünyaca ünlü tenör Mario Frangoulis Türkiye'ye geliyor
Elazığspor ve Vanspor oyuncuları maç öncesi birbirlerine girdi Elazığspor ve Vanspor oyuncuları maç öncesi birbirlerine girdi
Sivas’ta kömür ocağında patlama: 1 ölü, 2 yaralı Sivas'ta kömür ocağında patlama: 1 ölü, 2 yaralı
Bingöl’de 3.9 büyüklüğünde deprem Bingöl'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Fenerbahçe Hatayspor karşısında bu sezon ilk kez kırmızı kart gördü Fenerbahçe Hatayspor karşısında bu sezon ilk kez kırmızı kart gördü
Mersin’de tüm stat Ali Koç’u istifaya davet etti Mersin'de tüm stat Ali Koç'u istifaya davet etti
Eski Çatalca Müftüsü’nün tehdidine Özel’den yanıt Eski Çatalca Müftüsü'nün tehdidine Özel'den yanıt
Doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı’nın cansız bedeni bulundu Doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı'nın cansız bedeni bulundu
Liverpool’un şampiyonluk kutlamalarında taraftarların arasına araç daldı Liverpool'un şampiyonluk kutlamalarında taraftarların arasına araç daldı
Hatayspor’dan Fenerbahçe karşısında 4 gollü tarihi zafer Hatayspor'dan Fenerbahçe karşısında 4 gollü tarihi zafer

16:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık
15:00
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
14:26
MHP lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı’nda konuşuyor: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir
MHP lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nda konuşuyor: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir
14:09
O sözler pahalıya patladı Karamollaoğlu, Erdoğan’a 70 bin TL tazminat ödeyecek
O sözler pahalıya patladı! Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek
13:25
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14’e yükseldi
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi
22:49
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 61 muvazzaf asker tutuklandı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 61 muvazzaf asker tutuklandı
22:48
Mauro Icardi’den Fenerbahçe’ye ’4’ göndermesi
Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye '4' göndermesi
22:44
Kapalı pazar yeri havalandırmasına biber gazı sıkıp kaçtı
Kapalı pazar yeri havalandırmasına biber gazı sıkıp kaçtı
22:40
Fenerbahçeli futbolculardan 4-2’lik yenilgi sonrası flaş hareket
Fenerbahçeli futbolculardan 4-2'lik yenilgi sonrası flaş hareket
22:34
Putin, ABD’li dünya devlerini hedef aldı: Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor
Putin, ABD'li dünya devlerini hedef aldı: Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor
22:30
Hatayspor-Fenerbahçe maçında Galatasaray tişörtlü taraftar sahaya girdi
Hatayspor-Fenerbahçe maçında Galatasaray tişörtlü taraftar sahaya girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 17:49:34. #7.13#
SON DAKİKA: Almanya Başbakanı Merz: Gazze'deki Saldırılar Anlamını Yitiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.