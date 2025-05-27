Almanya Başbakanı Merz: Gazze\'deki Saldırılar Anlamını Yitiriyor

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Finlandiya'da yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği yoğun askeri saldırılar terörle mücadele ve esirlerin kurtarılması amacına hizmet etmesi bakımından artık bana bir anlam ifade etmiyor" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, resmi ziyaret düzenlediği Finlandiya'da Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo ile bir araya geldi. İki başbakanın gündemindeki konulardan biri İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği yoğun askeri saldırılar oldu. Turku kentinde bir araya gelen Merz ve Orpo daha sonra ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti. Son günlerde İsrail'e yönelik eleştirel açıklamalar yapan Merz, Finlandiya'da da tepkisini sürdürdü. Merz, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği yoğun askeri saldırılar terörle mücadele ve esirlerin kurtarılması amacına hizmet etmesi bakımından artık bana bir anlam ifade etmiyor" dedi. İsrail ordusunun askeri faaliyetlerini yoğunlaştırması nedeniyle Gazze'deki durumdan büyük endişe duyduğunu belirten Merz, "Orada sivil halkın yaşadığı korkunç acılar bizi dehşete düşürüyor" ifadelerini kullandı.

İsrail'in attığı adımlara yönelik eleştirilerini sürdüren Merz, "Son birkaç gündür yaşananlar bana artık İsrail'in var olma hakkını savunmak ve Hamas terörüyle mücadele etmek için kesinlikle gerekli görünmüyor. Şu anda yaşananların artık anlaşılabilir olmadığını açıkça söylemem gereken zamanın geldiğini hissettim ve hala da hissediyorum" dedi.

Merz, İsrail hükümeti ile yakın diyalog halinde olduklarını belirtti, insani yardıma izin verilmesini ve Gazze'de yaşayanlar için su ve gıda ihtiyacının mümkün kılmasını istediklerini de vurguladı. - BERLİN