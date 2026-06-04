Almanya BMGK Üyeliğini Kaybetti

Almanya'nın 2027-2028 dönemi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) geçici üyeliğine seçilememesinin sebebini İsrail ile ilgili tutum başta olmak üzere dış politikadaki çelişkilere bağlayan iktidar ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile muhalefet partileri, uluslararası hukuka bağlılığa geri dönülmesi ve İsrail'e karşı daha sert önlemler alınması çağrısında bulundu.

Almanya'nın tarihindeki ilk kez BMGK geçici üyeliğine seçilememesinin ülke siyasetinde deprem etkisine yol açtı. Seçim yenilgisinin ardından eleştiri oklarının hedefi olan Başbakan Friedrich Merz hükümetinie yönelik sert açıklamalar yapıldı. İktidar ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve muhalefet partileri, hezimeti ülkelerinin dış politikasında tutarsızlığına bağladı ve uluslararası hukuk ihlallerine karşı net tutum sergilenmesi çağrısında bulundu.

"Çifte standart uygulamakla suçlanmak istemiyorsak uluslararası hukuk ihlallerini açıkça kınamalıyız"

Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin meclis grubu dış politika sözcüsü Adis Ahmetovic, Almanya'nın dış politikasında bir gerileme olduğunu belirtti. Ahmetovic, "Kurallara dayalı uluslararası düzenin koruyucusu olduğunu iddia eden herkes, uluslararası hukuk konusunda çifte standart uygulamamalı" dedi. Alman hükümetine İsrail'e karşı daha sert önlemler alınması çağrısı yapan Ahmetovic, "İsrail hükümeti, Gazze Şeridi'nde on binlerce ölümden, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim politikasından ve Lübnan'daki sivil nüfusun çektiği büyük acılardan sorumludur. Eğer çifte standart uygulamakla suçlanmak istemiyorsak SPD olarak bu devan eden uluslararası hukuk ihlallerini açıkça kınamalıyız" ifadelerini kullandı.

SPD Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Siemtje Möller de uluslararası çatışmalarda ve uluslararası hukukun desteklenmesinde daha güçlü bir duruş sergilenmesi çağrısında bulundu. Möller, "Küresel istikrar, kurallara dayalı uluslararası düzen ve uluslararası hukuk için güvenilir bir ortak olarak taahhüdümüz daha da açık ve tutarlı hale gelmelidir. Bana göre bu, Alman hükümetinin, kim sorgularsa sorgulasın, uluslararası hukuku ihlal eden davranışları tespit etmesi ve kınaması anlamına da geliyor" dedi.

"Almanya'nın güvenilirliği 'kirli işler' yüzünden zarar gördü"

SPD Milletvekili Isabel Cademartori ise Almanya'nın BMGK geçici üyeliğine seçilememesinde Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in geçtiğimiz yıl İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası yaptığı "İsrail hepimiz adına kirli işler yapıyor" açıklamasının etkili olduğunu belirtti. Cademartori, "Almanya'nın uluslararası güvenilirliği 'kirli işler' nedeniyle büyük ölçüde zarar gördü. ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun felaket politikalarına daha da yakınlaşmak yerine Alman dış politikası uluslararası hukuka bağlılığa geri dönmelidir" şeklinde konuştu.

Sol Partinin iki eş başkanından biri olan Jan van Aken ise, "Uluslararası hukuku paramparça edip çiğnediğinizde sonuç işte böyle olur" değerlendirmesinde bulundu. Partinin diğer eş başkanı İnes Schwerdtner ise Almanya'nın ABD veya İsrail tarafından işlenen uluslararası hukuk ihlallerine karşı sessiz kalmasının başarısızlığın sebebi olduğunu kaydetti. Gazze, Venezuela ve İran bağlamındaki dış politika konularını hatırlatan Schwerdtner, "Bu seçim yenilgisi aynı zamanda Almanya'nın son günlerdeki kritik çatışmalarda sessiz kalmasının ve uluslararası hukukun ihlallerini açıkça kınamamasının bir sonucu" dedi.

Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Franziska Brantner da seçim yenilgisini eleştirerek bunun "uluslararası alanda itibarını ve güvenilirliğini kaybetmiş bir dış politikanın sonucu olarak anlaşılması gerektiğini" söyledi.

Alman medyasında dış politikada net duruş çağrısı

Alman medyasında yer alan haberlerde ise Alman hükümetinin Gazze'de İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğinde diğer devletlerin görüşlerine katılmadığına, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile ABD'nin Venezuela'daki eylemlerini uluslararası hukuk ihlali olarak açıkça kınamadığına dikkat çekilerek, "BM Güvenlik Konseyinde yer alma girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması, dış politikadaki çelişkilerin bir sonucudur. Almanya artık net bir duruş sergilemelidir" yorumlarına yer verildi.

Almanya, ilk kez BMGK'ya seçilemedi

Almanya, dün yapılan 2027-2028 dönemi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) geçici üyeliği seçimini kaybetmişti. 193 üyesi bulunan BM'de yapılan gizli oylamada Portekiz 134, Avusturya 131 ülkenin oyunu alarak BMGK geçici üyeliğine seçilirken, 105 oy alan Almanya liste dışı kalmıştı. Bugüne kadarki BMGK geçici üyeliği seçimlerinin tümünü kazanan Almanya'nın dünkü oylamada ilk kez kaybetmesi, Başbakan Friedrich Merz hükümetinin "dış politika başarısızlığı" olarak değerlendirildi. - BERLİN