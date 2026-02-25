Almanya, Çin ile Adil Ticaret İçin Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya, Çin ile Adil Ticaret İçin Görüştü

Almanya, Çin ile Adil Ticaret İçin Görüştü
25.02.2026 19:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Merz, Çin'de rekabetin adil olması ve işbirliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Çin'in başkenti Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada ticarette adil rekabet çağrısında bulunarak, "Şirketler arasındaki rekabet adil olmalı, şeffaflığa, güvenilirliğe ve kurallara uyulmasına ihtiyacımız var" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Çin'in başkenti Pekin'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avrupa ve Çin arasındaki adil rekabet tartışmaları ve büyük jeopolitik krizlerin gölgesinde Pekin'e gerçekleştirdiği ziyaretinin ilk gününün verimli geçtiğini belirten Merz, "Kapsamlı stratejik ortaklığımızı güçlendirmek istiyoruz. Bugünün en önemli odak noktası, rekabetimizi nasıl şekillendireceğimizdi. Şirketler arasındaki rekabet adil olmalı. Şeffaflığa, güvenilirliğe ve ortaklaşa belirlenen kurallara uyulmasına ihtiyacımız var. Ayrıca erişim kısıtlamaları ve ihracat sınırlamaları konularını görüşmeye devam etmek istiyoruz. Hem Çinliler hem de Almanlar, ekonomik alışverişimizin her iki ülkenin refahına önemli ölçüde katkıda bulunduğunun farkındalar. Dünyanın en büyük üç ekonomisinden ikisinin burada birbirleriyle ticaret yapıyor olması hem bizim için hem de başkaları için güçlü bir etkiye sahip" diye konuştu.

"Çin, Airbus'tan 120 uçak almaya hazırlanıyor"

Ziyaretinin Çin'deki potansiyeli göstermesi açısından da önemli olduğunun altını çizen Merz, buna örnek olarak Çin hükümetinin Avrupalı uçak üreticisi Airbus şirketine yaklaşık 120 uçaklık bir sipariş vermeye hazırlanmasını gösterdi. Merz, "Bu örnek bile, bu tür gezilerin, özellikle de belirli konuları ayrıntılı olarak görüşmenin ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Ayrıca, birkaç başka şirketle de görüşülen somut konular oldu, ancak bunlar henüz sonuçlanmadı" dedi.

Almanya ile Çin arasında yaklaşık iki yıldır oluşan ticaret dengesizliğini azaltmak istedikleri belirten Merz, "Yıl boyunca Almanya'dan daha fazla ziyaret olacak. Ekonomi ve Enerji Bakanı ile Dijital İşler Bakanı Çin'e gelecek. Alman-Çin hükümetlerarası istişareleri de gerçekleştireceğiz. Mevcut ikili diyalog formatları çerçevesinde bu konulardaki görüşmeleri derinleştirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca enerji ve iklim sektörlerindeki dönüşüm gibi diğer konularda da derinlemesine görüş alışverişinde bulunuyoruz" dedi.

"Ukrayna savaşının sona erdirmek için Çin'den Rusya üzerindeki etkisini kullanmalarını istedim"

Pekin'deki görüşmeleri sırasında uluslararası konuları da ele aldıklarını ifade eden Merz, "Bugün muhataplarımdan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü saldırgan savaşını sona erdirmek için etkilerini kullanmalarını istedim. Pekin bu konuda etkili olabilir. Ayrıca Çin'den gelen sinyallerin Moskova'da çok ciddiye alındığını biliyoruz. Bu hem sözler hem de eylemler için geçerlidir" dedi. - PEKİN

Kaynak: İHA

Diplomasi, Politika, Ekonomi, Almanya, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Politika Almanya, Çin ile Adil Ticaret İçin Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis üniforması giydiler, Erasmus ile Türkiye’ye gelen öğrencilere dehşeti yaşattılar Polis üniforması giydiler, Erasmus ile Türkiye'ye gelen öğrencilere dehşeti yaşattılar
Turnuva düzenlenecek mi Meksika Devlet Başkanı’ndan 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklama Turnuva düzenlenecek mi? Meksika Devlet Başkanı'ndan 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklama
CIA’den İran halkına Farsça işbirliği çağrısı CIA'den İran halkına Farsça işbirliği çağrısı
12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner Erkin’i şoke eden karar 12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner Erkin'i şoke eden karar
İzmir’de sürücüye darp olayıyla ilgili polislere idari işlem İzmir'de sürücüye darp olayıyla ilgili polislere idari işlem
Yolda yürüyen kadına durup dururken yumruk attı Yolda yürüyen kadına durup dururken yumruk attı

19:37
Burak Özçivit’ten şaşırtan açıklama: 20 yıldır saçlarımı kendim kesiyorum
Burak Özçivit'ten şaşırtan açıklama: 20 yıldır saçlarımı kendim kesiyorum
19:35
Galatasaraylı yıldızın babası açıkladı: Liverpool’dan teklif aldık
Galatasaraylı yıldızın babası açıkladı: Liverpool'dan teklif aldık
19:33
İsveç’te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin
İsveç'te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin
18:32
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra’ya geldi
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi
18:25
Türkiye’nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı
Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı
18:14
Savaş uçakları için kara gün Dört bir yandan acı haberler geldi
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 20:27:21. #.0.5#
SON DAKİKA: Almanya, Çin ile Adil Ticaret İçin Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.