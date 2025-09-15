Almanya'da İlk Göçmen Kökenli Güvenlik Başkanı - Son Dakika
Politika

Almanya'da İlk Göçmen Kökenli Güvenlik Başkanı

Almanya'da İlk Göçmen Kökenli Güvenlik Başkanı
15.09.2025 00:11
Sinan Selen, Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başına atandı; göçmen kökenli ilk başkan oldu.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başına Türk kökenli Almanya vatandaşı Sinan Selen'i atadı. Almanya'da ilk kez göçmen kökenli bir kişi güvenlikle ilgili bir devlet kurumunun başına atandı.

Almanya'da ülkenin iç istihbaratından sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nı bir Türk yönetecek. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, uzun süredir Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başkan yardımcısı olarak görev yapan 53 yaşındaki Sinan Selen'i 10 aydır vekaleten yürüttüğü başkanlık görevine asaleten atadı. Alman basınında yer alan haberlere göre, Selen yarından itibaren 4 bin 200 kişilik kurumun başkanı olarak görevine başlayacak. Selen'in Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başkanı olarak atanmasıyla ilk defa göçmen kökenli bir kişi Almanya'da güvenlikle ilgili bir devlet kurumunun başına getirilmiş oldu.

Selen, 1973 yılında İstanbul'da doğdu. Gazeteci olan ailesinin görevi nedeniyle 4 yaşında iken Almanya'ya geldi. Köln Üniversitesinde hukuk eğitimi aldı. Daha sonra İçişleri Bakanlığı ve Federal Kriminal Dairesinde idari avukat olarak çalıştı. Ocak 2019 tarihinden bu yana Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başkan yardımcısı olarak görev yapan Selen, uluslararası terörizm konusunda uzman bir isim. - BERLİN

