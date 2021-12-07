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Almanya'da koalisyon anlaşması imzalandı - Son Dakika

Almanya'da koalisyon anlaşması imzalandı

07.12.2021 14:07
Almanya'da koalisyon anlaşması imzalandı

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasında koalisyon anlaşması imzalandı.

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasında koalisyon anlaşması imzalandı.

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasında koalisyon hükümeti kurma konusunda uzlaşma sağlanmasının ardından bugün imzalar atıldı. Partilerin renklerinden dolayı (kırmızı, sarı, yeşil) 'trafik lambası koalisyonu' olarak adlandırılan yeni koalisyon hükümetinin sözleşme metni bugün parti genel başkanları tarafından imzalandı. "Daha fazla ilerleme kaydetmeye cesaret etmek" başlığı altında imzalanan 177 sayfalık sözleşme metninin imza törenine parti başkanlarının yanı sıra partilerin yönetim kadroları da katıldı.

Trafik lambası hükümetinin açıklanan öncelikli konuları arasında iklim, yeni konut inşası ve dijitalleşme geliyor. Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele de hükümetin öncelikleri arasında yer alıyor. Yeni hükümette başbakanlık görevini üstelenecek Olaf Scholz daha önce SPD özel parti kongresinde yaptığı konuşmada, Covid-19 ile mücadeleyi ilk ve en önemli görevlerden biri olarak nitelendirmiş ve "Korona salgınıyla tüm gücümüzle savaşıyoruz ve bu da bizim başlamak üzere olduğumuz görev. Koalisyon anlaşması, sağlık krizini iklim krizinden önünde tutuyor" ifadesini kullanmıştı.

Olaf Scholz'un Şansölye olarak başkanlığını yapacağı yeni kabinenin en önemli özelliklerinin başında, yeni oluşturulan İnşaat Bakanlığı sayesinde bakanlık sayısının 16'dan 17'ye çıkması geliyor. Kabinenin yaş ortalaması 51,2'den 50,4'e düştü. Kabinedeki kadın sayısı da her zamankinden daha yüksek. Trafik lambası koalisyonunda 9 erkek bakan ve 8 kadın bakan yer alacak.

Yeni kabinede Nancy Faeser'ın göreve gelmesiyle ilk kez bir kadın Almanya'da içişleri bakanı oldu. Hubertus Heil, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı olarak yerini korudu. Eski hükümette Adalet Bakanlığını sürdüren Christine Lambrecht, yeni hükümette Savunma Bakanı, Çevre Bakanlığı görevinde bulunan Svenja Schulze, Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanı oldu. Sağlık Bakanlığı görevine ise SPD'li sağlık uzmanı Karl Lauterbach getirildi.

İmar Bakanlığını Klara Geywitz üstlenirken, Yeşiller Partisinin Eş Başkanı Annalena Baerbock, Dışişleri bakanı, diğer eşbaşkan Robert Habeck de Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı oldu. Anne Spiegel Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanı, Steffi Lemke Çevre, Doğayı Koruma, Nükleer Güvenlik ve Tüketici Koruma Bakanı olurken Cem Özdemir de Gıda ve Tarım Bakanlığı görevini üstlendi.

Maliye Bakanlığı görevine FDP Genel Başkanı Christian Lindner gelirken, Adalet Bakanlığı'na Marco Buschmann, Ulaştırma ve Dijitalleşme Bakanlığına Volker Wissing, Eğitim ve Araştırma Bakanlığına da Bettina Stark-Watzinger getirildi. Başbakanlık Dairesi Başkanlığı görevini de Wolfgang Schmidt yürütecek.

SPD Genel Başanı Olaf Scholz'un, yarın parlamentoda yapılacak oylama sonrasında, Almanya'nın yeni başbakanı olması bekleniyor.

Uzun süren koalisyon protokolü görüşmelerinin ardından dün yapılan parti içi oylamalarda, cumartesi günü SPD' yüzde 98, pazar günü FDP yüzde 92 ve dün de Yeşiller yüzde 86'lık oranlarla koalisyon sözleşmesine onay vermişti. - BERLİN

Almanya'da koalisyon anlaşması imzalandı
Almanya'da koalisyon anlaşması imzalandı
Almanya'da koalisyon anlaşması imzalandı
Almanya'da koalisyon anlaşması imzalandı

Sosyal Demokrat Parti, Demokrat Parti, Koalisyon, Almanya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Almanya'da koalisyon anlaşması imzalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da koalisyon anlaşması imzalandı - Son Dakika
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