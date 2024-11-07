Almanya'da Koalisyon Dağıldı - Son Dakika
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Politika

Almanya'da Koalisyon Dağıldı

Cumhurbaşkanı Steinmeier, koalisyonun sona ermesini değerlendirdi ve sağduyu çağrısında bulundu.

07.11.2024 16:53
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, Almanya'da SPD, Yeşiller Partisi ve FDP'den oluşan "trafik ışığı" koalisyonunun dağılmasının ardından yaptığı açıklamada sağduyu çağrısında bulunarak, "Bu koalisyonun sonu, dünyanın sonu değil" dedi.

Almanya'da haftalardır süren siyasi çekişmelerin ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan üçlü koalisyonu dağıldı. Üçlü koalisyon hükümetinin Almanya'daki iktidarı yalnızca 3 sene sürdü. İktidarlarının ilk döneminde gayet uyumlu bir portre çizen ve partilerin renklerinden dolayı "Trafik Işığı" koalisyonu olarak adlandırılan hükümet, Başkakan Olaf Scholz'un FDP liderliğini de yürüten Maliye Bakanı Christian Lindner'i kabine dışı bırakacağını açıklamasının ardından dağıldı. Özellikle ekonomi ve bütçe politikalarının geleceği konusunda yaşanan sert tartışmaların ardından Scholz, Maliye Bakanı Lindner'i görevden aldığını ve Ocak ayında parlamentoda güven oylamasına gidileceğini açıkladı. Başbakan Scholz'un bu açıklamasının ardından hükümetteki FDP'li bakanlar da tek tek görevinden ayrılma kararı aldı. FDP Federal Meclis Grup Başkanı Christian Dürr, partisinin tüm bakanlarının istifalarını Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'den sunacağını açıkladı.

Ulaştırma Bakanı Wissing, koalisyondan çekilen partisinden istifa etti

Ancak FDP'li Ulaştırma Bakanı Volker Wissing ise partili milletvekillerinin aksine trafik ışığı koalisyonunun dağılmasına rağmen partisi FDP'den ayrılarak planlanan yeni seçime kadar kabinede kalmak istediğini açıkladı. Wissing, Berlin'de yaptığı açıklamada, Başbakan Olaf Scholz'un kendisine yeni koşullar altında göreve devam etmeye hazır olup olmadığını sorduğunu söyledi ve kendisinin "Evet devem etmek istiyorum" dediğini aktardı. Wissing, bakanlık görevinden istifa etmemesine ilişkin "Partim için bir yük olmak istemiyorum. Bu nedenle parti liderim Christian Lindner'e FDP'den ayrıldığımı bildirdim. Partimin temel değerlerinden uzaklaşmıyorum ve başka bir partiye katılmak da istemiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Steinmeier'den sağduyu ve sorumluluk çağrısı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ise koalisyon hükümetinin sona ermesi sonrası sağduyu ve sorumluluk çağrısında bulundu. Steinmeier, insanların belirsizlikten endişe duyduğunu dile getirerek "Taktiklerin ve çatışmaların zamanı değil, akıl ve sorumluluk zamanıdır" dedi. Cumhurbaşkanı Steinmeier, herkesin sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini hatırlatarak "Bu koalisyonun sonu, dünyanın sonu değil" ifadesini kullandı.

Yeni Maliye Bakanı Kukies oldu

Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit görevden alınan Christian Lindner'in yerine Maliye Bakanı olarak Jörg Kukies'in getirileceğini açıkladı. Goldman Sachs şirketinin eski yatırım bankacısı ve Başbakan Olaf Scholz'un da sırdaşı olan Jörg Kukies, son olarak Başbakanlıkta Devlet Sekreteri olarak görev aldı. - BERLİN

Kaynak: İHA

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