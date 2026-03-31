Almanya'dan İdam Yasasına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'dan İdam Yasasına Tepki

31.03.2026 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya, İsrail'in Filistinlilere yönelik idam yasasını üzüntüyle karşıladığını duyurdu.

Almanya, Filistinlileri hedef alan idam yasasının İsrail Parlamentosu (Knesset) tarafından kabul edilmesinden büyük üzüntü duyulduğunu ve bunun onaylanmadığını bildirdi.

Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius tarafından yapılan yazılı açıklamada, Alman Hükümetinin İsrail Parlamentosu (Knesset) tarafından kabul edilen ve Filistinlileri hedef alan idam yasasını büyük bir endişeyle karşıladığını bildirdi. Açıklamada, "Alman hükümeti böyle bir yasanın muhtemelen yalnızca Filistin topraklarındaki Filistinlilere uygulanacağından endişe duymaktadır. Bu nedenle Federal Hükümet, Knesset'in aldığı kararı üzüntüyle karşılamakta ve bunu onaylamamaktadır" denildi.

İsrail'den insanlık dışı idam kararı

İsrail Parlamentosu (Knesset) dün Filistinli mahkumlara idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını onaylamıştı. Söz konusu yasaya göre İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailliyi veya İsrail'de yaşayan birini öldürenlerin idam cezasına çarptırılmasını öngörüyor. Yasa idam cezasının infazını İsrail Cezaevi Servisi tarafından görevlendirilen gardiyanlar tarafından asılma yoluyla gerçekleştirilmesini de düzenliyor. Yasaya göre idama mahkum edilen kişiler ayrı bir gözaltı merkezine yerleştirilecek ve yetkili kişiler dışında kimse ziyaret edemeyecek, avukat görüşmeleri ise sadece görüntülü olacak. - BERLİN

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Almanya, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Politika Almanya'dan İdam Yasasına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 15:14:38. #7.12#
SON DAKİKA: Almanya'dan İdam Yasasına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.