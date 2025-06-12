Almanya'dan Ukrayna'ya 1.9 Milyar Euro Yardım - Son Dakika
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Politika

Almanya'dan Ukrayna'ya 1.9 Milyar Euro Yardım

Almanya\'dan Ukrayna\'ya 1.9 Milyar Euro Yardım
12.06.2025 20:08
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Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Kiev'de Ukrayna'ya ek askeri yardım sözü verdi, Taurus füzeleri yok.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, sürpriz Kiev ziyaretinde Ukrayna'ya 1,9 milyar avroluk ek askeri yardım sözü verirken, ülkesinin Ukrayna'ya Taurus seyir füzeleri teslim etmeyeceğini söyledi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna'ya düzenlediği sürpriz ziyaret kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Zelenskiy ve Pistorius, ortak basın toplantısı düzenledi.

Pistorius, Almanya'nın Ukrayna'ya 1,9 milyar euro ek askeri yardım sağlama sözü verdiğini belirterek, Ukrayna'ya sağlanacak yeni askeri yardımın uzun menzilli füzelerin finansmanı için kullanılacağını açıkladı. 2025 yılının başında Ukrayna'ya 4 milyar euro destek sağladıklarını, bunun daha sonra 7 milyar euroya çıkarıldığını hatırlatan Pistorius, bugün de kendisinin 1,9 milyar euro ek askeri desteğinin sözünü verdiğini ifade etti.

Pistorius, yabancı ülkelere sağlanan askeri yardımların Almanya Federal Meclisi'nin onayına ihtiyaç duyduğuna işarete ederek, "Alman Parlamentosu ek fonu onaylaması durumunda, Almanya'nın bu yıl Ukrayna'ya sağlayacağı askeri yardımların toplamı yaklaşık 9 milyar euroya ulaşacak" dedi.

Almanya, Rusya ile savaşın başladığı 24 Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya mali, askeri ve insani destek kapsamında toplamda 47,8 milyar euro yardımda bulundu. Almanya'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımlar ise 2022 yılında 1,6 milyar euro 2023'te 5 milyar euro ve 2024 yılında 7,1 milyar euro oldu. Pistorius'un yeni açıkladığı ek 1,9 milyar euroluk ek yardım paketi ile 2025 yılında Berlin'in Kiev'e verdiği askeri destekler, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya verilen askeri yardımların yıllık bazda rekor düzeye ulaşmasını sağlayacak.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pistorius,"Almanya'nın yeni Federal Hükümeti de dahil olmak üzere, Avrupalıların görevinin Ukrayna'yı desteklemeye devam etmek olduğuna inanıyoruz. Bu konuda öncülük etmek ve sorumluluğumuzu bir kez daha yerine getirmek istiyoruz. Bu Ukrayna'nın Rusya'ya karşı bir savunma savaşı değildir. Bu, bir bütün olarak Avrupa'da özgürlük, güvenlik ve barış için Ukrayna'nın bir savunma gücüdür ve dolayısıyla elimizden geldiğince yardımcı olmak da bizim ortak görevimizdir" dedi.

Almanya, Ukrayna'ya Taurus füzesi vermeyecek

Pistorius, gazetecilerin sorusu üzerine Almanya'nın Ukrayna'ya Taurus seyir füzeleri teslim etmeyi düşünmediğini açıkladı. Pistorius, Ukraynalı gazetecinin, "Başta Kiev olmak üzere Ukrayna'nın tüm şehirlerine yönelik bombardıman yoğunlaşmış iken bize Taurus seyir füzeleri teslim etmeyi düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna, "Bunu düşünüp düşünmediğini ilişkin sorunuza cevabım hayır" dedi.

Merz, Taurus füzelerini Ukrayna'ya göndermeye hazırız demişti

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, göreve gelmeden önce Rusya karşısında yeniden üstünlük sağlamasına yardımcı olmak amacıyla Ukrayna'ya Taurus seyir füzelerinin gönderilmesine hazır olduklarını söylemişti.

Ukrayna, Rusya topraklarının derinliklerindeki hedeflere saldırmak için kullanılabileceği 500 kilometreden fazla menzile sahip olan Taurus seyir füzelerini, teslimatını uzun zamandır Almanya'dan talep ediyordu. - KİEV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Almanya'dan Ukrayna'ya 1.9 Milyar Euro Yardım - Son Dakika

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