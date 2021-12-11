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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "Rusya-Ukrayna sınırında gerilim azaltılmalı" - Son Dakika

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "Rusya-Ukrayna sınırında gerilim azaltılmalı"

11.12.2021 22:40
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "Rusya-Ukrayna sınırında gerilim azaltılmalı"

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "Rusya-Ukrayna sınırında gerilim azaltılmalı" ifadelerini kullanarak, Rusya ve Ukrayna kriziyle ilgili olarak gergin durumu diyaloğa dönüştürebilmek için müzakere zemini oluşturulması gerektiğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "Rusya- Ukrayna sınırında gerilim azaltılmalı" ifadelerini kullanarak, Rusya ve Ukrayna kriziyle ilgili olarak gergin durumu diyaloğa dönüştürebilmek için müzakere zemini oluşturulması gerektiğini söyledi.

İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Baerbock, "Rusya-Ukrayna sınırında gerilim azaltılmalı" ifadelerini kullanarak, Rusya ve Ukrayna kriziyle ilgili olarak gergin durumu diyaloğa dönüştürebilmek için müzakere zemini oluşturulması gerektiğini açıkladı. Baerbock, "Çok taraflılığa ve her şeyden önce uluslararası hukuka açıkça bağlı olduğumuzun sinyalini vermeliyiz. Aynı zamanda gergin duruma rağmen diyaloğa dönebilmek için tüm önlemleri almalıyız. Almanya, Fransa, Ukrayna ve Rusya arasındaki Normandiya formatı ve Avrupa Güvenlik ve İş birliği Teşkilatı (AGİT) muhtemel müzakere platformları olarak hedefimiz, Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilimi azaltmaktır" dedi.

G7 devletlerinin Avrupa'da sınır kayması olamayacağı konusunda anlaştıklarını belirten Baerbock, "Sınır ihlallerinin muazzam siyasi ve ekonomik sonuçları olacağı konusunda net bir ortak görüş var. G7, birinin aleyhine çalışmayan, ancak bir şeyi savunan bir grup olarak hareket ediyor. G7, Çin ile adil koşullar altında ve insan haklarına saygı çerçevesinde işbirliği yapmak istiyordu" diye konuştu.

Almanya ve ABD'den Ukrayna'ya destek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Baerbock, görüşmenin ardından ise "Rus saldırganlığı karşısında Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek vermek; bir saldırı durumunda güçlü bir tepki verilmesi gerektiği konusunda anlaştık" dedi. - LİVERPOOL

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Almanya, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: 'Rusya-Ukrayna sınırında gerilim azaltılmalı' - Son Dakika


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