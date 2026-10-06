Almanya Dışişleri Bakanı, Baltık ve Moldova'nın Rusya riski altında olduğunu söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya Dışişleri Bakanı, Baltık ve Moldova'nın Rusya riski altında olduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Rusya'nın Ukrayna'nın ötesinde planları olduğunu savundu. Wadephul, Baltık ülkeleri, Moldova ve Gürcistan'ın da risk altında olduğunu, bunların AB ve NATO üyesi olması nedeniyle Almanya'nın da etkileneceğini belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Rusya'nın 5 yıla yakındır savaşta olduğu Ukrayna'da kazanım elde etmenin ötesinde planları olduğunu savunarak, "Putin'in planları Ukrayna ile sınırlı değil, Baltık ülkeleri, Moldova ve Gürcistan da risk altında. Bunlar artık AB ve NATO üyesi ülkeler ve bu nedenle biz de müttefikler olarak etkileneceğiz. Rusya şunu bilmeli ki bizimle çatışmaya girmek Rusya için hesaplanamaz gerçek bir risktir" dedi.

Almanya'da Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı Martin Jaeger'in ülkesinin Rusya ile doğrudan ve şiddetli bir çatışmaya sürüklenebileceği yönündeki tespitinin ardından bu kez Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da Rusya'ya ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Dışişleri Bakanı Wadephul, Alman haber kanalı NTV'de sunucu Pınar Atalay'ın programında yaptığı açıklamada, Rusya'nın savaştan önce Ukrayna ile iyi ilişkileri olduğunu ve Rusya'yı tehdit etmediğini, Almanya ile de iyi tedarik sözleşmeleri bulunduğunu hatırlattı. Ancak gelişmelerin Rusya'nın 5 yıla yaklaşan savaşta Ukrayna'nın ötesine uzanan planları olduğunu gösterdiğini belirten Wadephul, "Rusya'nın daha kapsamlı planları olduğunu varsaymak zorundayız. Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce yaptığı bir açıklamada Sovyetler Birliği'nin çöküşü için 'yüzyılın en büyük felaketi' dedi. Onun için Sovyetler Birliği'nin çöküşü böyleydi. Eğer bu en büyük felaket ise muhtemelen onu düzeltmek isteyeceklerdir, yani durumu eski haline getirmek için bir iddia, bir fikir, bir tasavvur var demektir. Hedeflenen o birliğe Ukrayna dahildir, şu anda Gürcistan da dahildir ki orada çok fazla faaliyet görüyoruz. Moldova'daki karışıklıklar da dahildir. Elbette Baltık ülkeleri de dahildir. Bunlar artık AB ve NATO üyeleridir ve bu nedenle biz de bu durumdan etkileniriz, hatta saldırıya uğrarız. Örneğin Polonya, Estonya, Letonya ve Litvanya sınırları aşılırsa saldırıya uğramış oluruz" ifadelerini kullandı.

"Bizimle çatışmaya girmek Rusya için hesaplanamaz, gerçek bir risktir"

Wadepuhl, arkasında Rusya'nın olduğu açıklanan Leipzig Havalimanı'na yönelik saldırı girişimini "düşmanca" olarak nitelendirdi ve bunun "daha büyük bir şeyin habercisi" olabileceğini belirtti. Wadephul, "Siber saldırılar sürekli oluyor. Yani sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi bir durum söz konusu değil. Düşmanca bir saldırıdır ve bize yöneliktir. Rahatsız edici, bizi tedirgin etmeyi amaçlıyor. Belki de hasara yol açmayı da amaçlıyor. Elbette bu bir ön aşama da olabilir" şeklinde konuştu.

Leipzig Havalimanı'na yönelik saldırı girişimini bir savaş olarak görüp görmediğine ilişkin olarak Wadephul, "Bunu hibrit saldırı olarak tanımladık. Eğer bir savaş olsaydı zamanla onu görmezden gelemezdik. Ancak NATO toprakları içinde bir saldırı olması durumunda NATO her zaman tepki verebilir. Rusya şunu bilmeli ki bizimle çatışmaya girmek Rusya için hesaplanamaz, gerçek bir risktir" dedi.

Lavrov ile neden görüştü

Wadephul, Kiev'e yönelik artan saldırılar ve Leipzig Havalimanı'nda tespit edilen patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) ile yapılmak istenen saldırı girişiminin arkasında Rusya'nın olduğunun açıklanmasına rağmen Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri sırasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesine yönelik eleştirilere de cevap verdi. Wadephul, "Görüştüğünüz ve konuştuğunuz kişi sizden tamamen farklı değerleri temsil ediyor diye medeniyetten vazgeçmezsiniz. Dışişleri bakanının görevi de budur. Sizin özellikle istemediğiniz görüşmeleri de yapabilmesi için. Binlerce insan ölüyor, çoğu zaman çocuklar, kadınlar, yaşlılar, askerler hepsi tek bir günde. Rusya bile artık ayda 40 bine varan kayıplar yaşıyor. Rusya ateş etmekten başka bir şey istiyorsa konuşmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
GürcistanPolitikaGüvenlikMoldovaAlmanyaDünyaRusyaNatoSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dün gece kıyamet koptu Milyonlar ekranlara kilitlendi Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi
Ahmet Çakar’dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Bir kentimiz yasta ’Trafiğin ablası’ olarak tanınan polis memuru canına kıydı Bir kentimiz yasta! 'Trafiğin ablası' olarak tanınan polis memuru canına kıydı
Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı
103 yıl önceki gazete haberi gün yüzüne çıktı: Rusya, fareler için Doğu Anadolu’dan 10 bin kedi aradı 103 yıl önceki gazete haberi gün yüzüne çıktı: Rusya, fareler için Doğu Anadolu'dan 10 bin kedi aradı
12:24
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF’ye paraları iade etti
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti
12:22
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı Bakan Gürlek noktayı koydu
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı? Bakan Gürlek noktayı koydu
12:20
Hamid’in dramında yeni gelişme Biyolojik babası denilen kişi canlı yayına katıldı, DNA testi kararını açıkladı
Hamid'in dramında yeni gelişme! Biyolojik babası denilen kişi canlı yayına katıldı, DNA testi kararını açıkladı
11:45
Yasin Kol’un hesap hareketleri ortaya çıktı Son 2 sezondaki artış bomba
Yasin Kol'un hesap hareketleri ortaya çıktı! Son 2 sezondaki artış bomba
11:12
Bahçeli: TBMM’de seçimin 2028’de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
Bahçeli: TBMM'de seçimin 2028'de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
10:16
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 13:00:54. #.0.2#
SON DAKİKA: Almanya Dışişleri Bakanı, Baltık ve Moldova'nın Rusya riski altında olduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei