Almanya Dışişleri Bakanı, Baltık ve Moldova'nın Rusya riski altında olduğunu söyledi

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Rusya'nın 5 yıla yakındır savaşta olduğu Ukrayna'da kazanım elde etmenin ötesinde planları olduğunu savunarak, "Putin'in planları Ukrayna ile sınırlı değil, Baltık ülkeleri, Moldova ve Gürcistan da risk altında. Bunlar artık AB ve NATO üyesi ülkeler ve bu nedenle biz de müttefikler olarak etkileneceğiz. Rusya şunu bilmeli ki bizimle çatışmaya girmek Rusya için hesaplanamaz gerçek bir risktir" dedi.

Almanya'da Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı Martin Jaeger'in ülkesinin Rusya ile doğrudan ve şiddetli bir çatışmaya sürüklenebileceği yönündeki tespitinin ardından bu kez Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da Rusya'ya ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Dışişleri Bakanı Wadephul, Alman haber kanalı NTV'de sunucu Pınar Atalay'ın programında yaptığı açıklamada, Rusya'nın savaştan önce Ukrayna ile iyi ilişkileri olduğunu ve Rusya'yı tehdit etmediğini, Almanya ile de iyi tedarik sözleşmeleri bulunduğunu hatırlattı. Ancak gelişmelerin Rusya'nın 5 yıla yaklaşan savaşta Ukrayna'nın ötesine uzanan planları olduğunu gösterdiğini belirten Wadephul, "Rusya'nın daha kapsamlı planları olduğunu varsaymak zorundayız. Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce yaptığı bir açıklamada Sovyetler Birliği'nin çöküşü için 'yüzyılın en büyük felaketi' dedi. Onun için Sovyetler Birliği'nin çöküşü böyleydi. Eğer bu en büyük felaket ise muhtemelen onu düzeltmek isteyeceklerdir, yani durumu eski haline getirmek için bir iddia, bir fikir, bir tasavvur var demektir. Hedeflenen o birliğe Ukrayna dahildir, şu anda Gürcistan da dahildir ki orada çok fazla faaliyet görüyoruz. Moldova'daki karışıklıklar da dahildir. Elbette Baltık ülkeleri de dahildir. Bunlar artık AB ve NATO üyeleridir ve bu nedenle biz de bu durumdan etkileniriz, hatta saldırıya uğrarız. Örneğin Polonya, Estonya, Letonya ve Litvanya sınırları aşılırsa saldırıya uğramış oluruz" ifadelerini kullandı.

"Bizimle çatışmaya girmek Rusya için hesaplanamaz, gerçek bir risktir"

Wadepuhl, arkasında Rusya'nın olduğu açıklanan Leipzig Havalimanı'na yönelik saldırı girişimini "düşmanca" olarak nitelendirdi ve bunun "daha büyük bir şeyin habercisi" olabileceğini belirtti. Wadephul, "Siber saldırılar sürekli oluyor. Yani sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi bir durum söz konusu değil. Düşmanca bir saldırıdır ve bize yöneliktir. Rahatsız edici, bizi tedirgin etmeyi amaçlıyor. Belki de hasara yol açmayı da amaçlıyor. Elbette bu bir ön aşama da olabilir" şeklinde konuştu.

Leipzig Havalimanı'na yönelik saldırı girişimini bir savaş olarak görüp görmediğine ilişkin olarak Wadephul, "Bunu hibrit saldırı olarak tanımladık. Eğer bir savaş olsaydı zamanla onu görmezden gelemezdik. Ancak NATO toprakları içinde bir saldırı olması durumunda NATO her zaman tepki verebilir. Rusya şunu bilmeli ki bizimle çatışmaya girmek Rusya için hesaplanamaz, gerçek bir risktir" dedi.

Lavrov ile neden görüştü

Wadephul, Kiev'e yönelik artan saldırılar ve Leipzig Havalimanı'nda tespit edilen patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) ile yapılmak istenen saldırı girişiminin arkasında Rusya'nın olduğunun açıklanmasına rağmen Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri sırasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesine yönelik eleştirilere de cevap verdi. Wadephul, "Görüştüğünüz ve konuştuğunuz kişi sizden tamamen farklı değerleri temsil ediyor diye medeniyetten vazgeçmezsiniz. Dışişleri bakanının görevi de budur. Sizin özellikle istemediğiniz görüşmeleri de yapabilmesi için. Binlerce insan ölüyor, çoğu zaman çocuklar, kadınlar, yaşlılar, askerler hepsi tek bir günde. Rusya bile artık ayda 40 bine varan kayıplar yaşıyor. Rusya ateş etmekten başka bir şey istiyorsa konuşmaya hazırız" ifadelerini kullandı.