Almanya Dışişleri Bakanı: Orta Doğu'da savaş riski artıyor - Son Dakika
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Politika

Almanya Dışişleri Bakanı: Orta Doğu'da savaş riski artıyor

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan topraklarına yönelik devam eden saldırılarına ilişkin uyarılarda bulundu. Baerbock, savaşın İsrail'in güvenliğine zarar vereceğini ve topyekun savaş riskinin her geçen gün arttığını belirtti.

24.06.2024 22:56
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Orta Doğu'da topyekun savaş riskinin her geçen gün arttığı uyarısında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan topraklarına yönelik devam eden saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Baerbock, İsrail'in bir "dostu" olarak Gazze Şeridi'ndeki savaşta "kendini kaybedebileceği" ve oradaki sivillerin durumuna yönelik artan uluslararası öfkenin İsrail'in güvenliğine zarar vereceği uyarısında bulundu. İsrail ve Lübnan arasındaki gerilime değinen Baerbock, "Kuzey sınırındaki şiddet olaylarının artmasından son derece endişeliyiz. Yarın tam da bu nedenle Beyrut'a bir ziyaret gerçekleştireceğim. Ortaklarımızla birlikte daha fazla acının yaşanmasını önleyebilecek çözümler bulmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İstenmeyen bir tırmanma ve topyekun savaş riski her geçen gün artıyor" dedi. - BERLİN

Kaynak: İHA

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