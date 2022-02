Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlarına çağrı: "Kısa sürede Ukrayna'yı terk edin" - Son Dakika

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da bulunan vatandaşlarına çağrıda bulunarak, "Şu anda Ukrayna'daysanız, varlığınızın zorunlu olup olmadığını kontrol edin ve değilse kısa sürede ülkeyi terk edin" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da askeri bir çatışma ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini belirterek ülkede bulunan vatandaşlarına, "Şu anda Ukrayna'daysanız, varlığınızın zorunlu olup olmadığını kontrol edin ve değilse kısa sürede ülkeyi terk edin" dedi. Seyahat uyarılarını da yineleyen Bakanlık, Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk kentlerinin de dahil olduğu bazı bölgelere son yaşanılan gerilimler nedeniyle kısmi seyahat uyarısı yaptı. Ukrayna'daki Alman vatandaşlarına, uluslararası ve yerel medyada yer alan güvenlik durumlarını yakından takip etmelerini tavsiye eden Bakanlık, "Seyahatlerinizi kontrol edin, planlayın veya erteleyin" dedi.

Almanya ayrıca, Dnipro'da bulunan Donetsk Başkonsolosluğunu da kapatma kararı aldı.

"Tüm senaryolara hazırlıklı olmalıyız"

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yaptığı açıklamada, Almanya'nın Rusya ile Ukrayna arasındaki krize bir çözüm bulma umudunu koruduğunu belirterek buna rağmen "tüm senaryolara hazırlıklı olmalıyız" dedi. Almanya'nın vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etmelerine dair yaptığı çağrı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal etmeye başlayabileceği uyarısı sonrası geldi.

ABD, Almanya, Belçika, İngiltere, Danimarka ve Estonya ile birlikte Letonya ve Hollanda'da vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etmeleri çağrısında bulundu. - BERLİN