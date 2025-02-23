Almanya Erken Seçimlere Gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Almanya Erken Seçimlere Gidiyor

Almanya'da 59,2 milyon seçmen, 21. Dönem Federal Meclis için oy kullanmaya başladı.

23.02.2025 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da yaklaşık 1 milyonu Türk kökenli olmak üzere toplam 59,2 milyon seçmen, 21. Dönem Federal Meclis'in (Bundestag) 630 üyesini belirlemek üzere gerçekleştirilen erken genel seçimlerde yerel saatle 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Almanya'da halk erken genel seçimler için sandık başına gidiyor. Yaklaşık 1 milyonu Türk kökenli olmak üzere 7,1 milyon yabancı kökenli toplam 59,2 milyon seçmen, yerel saatle 08.00 itibarıyla 21. Dönem Federal Meclis'in (Bundestag) 630 üyesini belirlemek üzere oy kullanmaya başladı. İlk kez oy kullanacak seçmen sayısının ise 2,3 milyon olduğu açıklandı.

Saat 18.00 itibarıyla sona erecek seçimler için 16 eyaletteki 299 seçim bölgesinde kurulan sandıklarda 675 bin kişi görev yapıyor. Ülkede 29 partinin katıldığı seçimlerde 53'ü Türk kökenli olmak üzere 4 bin 506 aday Federal Meclis'in yeni üyesi olmak için yarışıyor.

Seçmenler tek pusulada 2 ayrı oy kullanabilecek

Seçimlerde yeni seçim yasası ilk kez uygulanacak. Ülkede 2021 yılı eylül ayında yapılan seçimler sonrasında 736 milletvekilinin girdiği Bundestag'ta yapılan değişiklik sonrası yeni dönemde 630 milletvekili olacak. Bu durum hem genel kuruldaki sandalye sayısını hem de komisyonlarda üye sayısı ve dağılımını etkileyecek. Seçmenler sandıklarda tek pusulada 2 ayrı oy kullanabilecek. İlk oyla (Erststimme) seçim bölgesindeki adayı belirleyecek olan seçmenler, ikinci oyla (Zweitstimme) partilerin belirlediği listede yer alan adaylara oy verecek. Yüzde 5 olan seçim barajını geçebilen partiler Bundestag'a girmeye hak kazanacak. Barajı geçemeyen partiler de 3 seçim bölgesinden doğrudan milletvekili çıkarması durumunda partinin oy oranına göre Federal Meclis'te temsil edilecek.

Seçimlerde 5 aday başbakanlık için yarışıyor

Seçimlerde, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) adayı mevcut Başbakan Olaf Scholz, ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin adayı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Eş Başkanı Alice Weidel, Yeşiller Partisi'nin adayı Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) Partisi'nin Genel Başkanı Sahra Wagenknecht ülkenin yeni başbakanı olmak için yarışıyor.

Anketlerde Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri önde

Yüzde 5 seçim barajının bulunduğu Almanya'da seçime sayılı günler kala farklı şirketler tarafından yapılan anketlere göre, ana muhalefetteki CDU/CSU partileri yüzde 27-30 oyla birinci sırada yer alırken, aşırı sağcı AfD Partisi yüzde 20 ile ikinci sırada yer alıyor. SPD yüzde 15-17 bandında yer alırken, Yeşillerin ise yüzde 14 oy oranı bulunuyor. Hür Demokrat Parti ve Sol Parti ise ocak ayında yapılan anketlerde, yüzde 5 barajını geçemezken son kamuoyu yoklamaları iki partinin meclise girebilecek oy oranına ulaşabileceğini ortaya koydu.

Bir önceki seçimlerin galibi 27,7 ile SPD olmuştu

Eylül 2021'de yapılan genel seçimlerde Sosyal Demokrat Parti yüzde 27,7, Hristiyan Birlik Partileri CDU/CSU yüzde 24,1, Yeşiller Partisi yüzde 14,8, Hür Demokrat Parti yüzde 11,5, aşırı sağcı AfD yüzde 10,3, Sol Parti ise yüzde 4,9 ile Bundestag'da yer almıştı. - BERLİN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Göçmenler, Politika, Almanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Almanya Erken Seçimlere Gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:51 Partilerinden istifa eden 3 vekil, AK Parti’ye katıldı Partilerinden istifa eden 3 vekil, AK Parti'ye katıldı
12:38 Süleyman Soylu, AK Parti MKYK listesinde yer almadı Süleyman Soylu, AK Parti MKYK listesinde yer almadı
12:20 Özlem Zengin, AK Parti’nin yeni MKYK listesinde yer almadı Özlem Zengin, AK Parti'nin yeni MKYK listesinde yer almadı
11:33 Erdoğan TÜSİAD’a sert çıktı: Kaos baronlarına diyoruz ki... Erdoğan TÜSİAD'a sert çıktı: Kaos baronlarına diyoruz ki...
11:27 AK Parti’de büyük değişim İşte MKYK listesindeki isimler AK Parti'de büyük değişim! İşte MKYK listesindeki isimler
09:44 Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti
09:41 Trump Elon Musk’ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı
09:23 Beşiktaş’a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl’ün gol müziği olay oldu Beşiktaş'a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl'ün gol müziği olay oldu
08:55 Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e romantik doğum günü kutlaması Fatih Terim'den eşi Fulya Terim'e romantik doğum günü kutlaması
08:46 Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı
08:38 ’Çirkin Betty’nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti 'Çirkin Betty'nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti
08:37 Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı
08:05 Berke Özer’in transferiyle ilgili kritik hamle Berke Özer'in transferiyle ilgili kritik hamle
07:56 İstanbul’da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız İstanbul'da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız
07:40 Trump, Moskova’ya gidecek mi İddialara yanıt verdi Trump, Moskova'ya gidecek mi? İddialara yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2025 14:28:20. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya Erken Seçimlere Gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.