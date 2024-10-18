Almanya Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Antalya'yı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Almanya Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Antalya'yı Ziyaret Etti

Almanya Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Antalya\'yı Ziyaret Etti

Almanya Federal Cumhuriyeti Eski Cumhurbaşkanı ve Türkiye-Almanya Ekonomi Konseyi Eş Başkanı Christian Wulff, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Ziyarette Antalya'nın turizm ve tarım potansiyeli vurgulanırken, iki ülke arasındaki dostluğun önemi de dile getirildi.

18.10.2024 11:30  Güncelleme: 11:38
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Almanya Federal Cumhuriyeti Eski Cumhurbaşkanı ve Türkiye-Almanya Ekonomi Konseyi Eş Başkanı Christian Wulff, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. İki ülke arasındaki dostluğun öne çıktığı ziyarette Başkan Böcek, Antalya'nın turizm ve tarımın yanı sıra bir barış şehri olduğunu da belirtti. Wulff ise konuşmasında Antalya'ya olan hayranlığını ve beğenisini dile getirdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Almanya Federal Cumhuriyeti Eski Cumhurbaşkanı ve Türkiye-Almanya Ekonomi Konseyi Eş Başkanı Christian Wulff'u ağırladı. Wulff'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Böcek, Antalya'yı en çok ziyaret gönderen ülkeler arasında Almanya'nın ikinci sırada olduğunu belirtti. Başkan Muhittin Böcek, Wulff'a Antalya'nın turizm ve tarım potansiyeli hakkında da bilgi verdi.

"Antalya aynı zamanda barış kenti"

Antalya tarım ve turizmi hakkında Wulff'a bilgi veren Başkan Muhittin Böcek, "Avrupa'da en çok yabancı turist ağırlayan şehirler arasında üçüncü, dünyada 4. sıradayız. Ülkemize ve Avrupa ülkelerine örtü altı sebze üretiminin yüzde 50'si Antalya'dan gidiyor. Antalya'yı aynı zamanda bir barış kenti olarak görebiliriz. Tüm liderlerin buluştuğu Türk Diplomasi Forumu da 2025 yılı Mart ayı içerisinde yapılacak. 2 binin üzerinde futbol kulübü kamp için buraya geliyor. Biz de Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Alman Büyükelçiliği ile iş birliği içerisinde Efsaneler Kupası düzenliyoruz. Türk ve Alman futbolunun efsane isimlerini burada ağırlıyoruz" dedi.

"Antalya dinlenebileceğim en güzel yer"

Almanya Federal Cumhuriyeti Eski Cumhurbaşkanı ve Türkiye-Almanya Ekonomi Konseyi Eş Başkanı Christian Wulff da Antalya'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Dünyanın pek çok ülkesini gezdim. Antalya dinlenebileceğim en güzel yer benim için. Sürekli Türkiye'yi anlattığım için bu sefer oğlum da benimle gelmek istedi. Türkiye'yi, Antalya'yı çok seven Almanları çok iyi anlıyorum. İklimi çok güzel. Çok kaliteli turizm tesisleri var. Turizm aracılığıyla insanların kaynaşmasına ve birbirine etkileşimde bulunmasına çok büyük katkı sağlıyorsunuz. Yüzyıllardır bu ilişkilerden beslenen Türk-Alman dostluğu için bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Almanya Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Antalya'yı Ziyaret Etti - Son Dakika

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