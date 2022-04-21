Almanya, İspanya ve Portekiz başbakanları seçimlerde Macron'u işaret ettiler - Son Dakika
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Almanya, İspanya ve Portekiz başbakanları seçimlerde Macron'u işaret ettiler

21.04.2022 17:08
Almanya, İspanya ve Portekiz başbakanları seçimlerde Macron'u işaret ettiler

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Portekiz Başbakanı Antonio Costa, Fransa'da 24 Nisan'da yapılacak 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi yayınlanan makalede Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeniden seçilmesinden yana olduklarını işaret ettiler.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Portekiz Başbakanı Antonio Costa, Fransa'da 24 Nisan'da yapılacak 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi yayınlanan makalede Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeniden seçilmesinden yana olduklarını işaret ettiler.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Portekiz Başbakanı Antonio Costa, bir Fransız gazetesinde yayınlanan makalede Fransa'da devam eden cumhurbaşkanı seçimleri hakkında değerlendirmede bulundu. Almanya, İspanya ve Portekiz başbakanları, makalede cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin (RN) lideri Marine Le Pen'in adını vermeden kendisine karşı olduklarını, Fransa'nın Avrupa'daki önemli bir ülke olduğunu, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'nın birleşmesi için itici bir güç olduğunu belirttiler. Başbakanlar makalede, Fransızların bir demokrat aday ile aşırı sağcı bir aday arasında bir seçim yapmaları gerektiğini ifade ederek, Fransızların "ortak değerlerimizi savunan bir Fransa için oy vermesini umuyoruz" değerlendirmesinde bulundular. Almanya, İspanya ve Portekiz başbakanları makalede Fransa'daki mevcut seçimin diğer seçimlere benzemediğini, Rusya- Ukrayna savaşının yaşandığı bir dönemde demokrasi, egemenlik, özgürlük ve hukukun üstünlüğü gibi kavramların var olma mücadelesi için Avrupa ülkelerinin yöneticilerinin bu değerlere sahip kişiler olmasının önemine vurgu yaptılar.

Fransa'da yapılan son seçim anketlerine göre Cumhurbaşkanı Macron şu anda yüzde 55 ila 56,5 oyla Cumhurbaşkanı adayı Le Pen'den 10 puan önde bulunuyor. Uzmanlar ise oy kullanmak isteyen Fransızların yüzde 10'undan fazlasının kararsız olduğuna dikkat çekiyor. - BERLİN

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Portekiz, İspanya, Almanya, Fransa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Almanya, İspanya ve Portekiz başbakanları seçimlerde Macron'u işaret ettiler - Son Dakika


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