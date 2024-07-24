Almanya'nın Tahran Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Politika

Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Hans Udo Muzel, Berlin yönetiminin İran'a ait bazı dini merkezleri kapatma kararının ardından İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Hans Udo Muzel, İran Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Berlin yönetiminin İran'a ait bazı dini merkezleri kapatma kararına tepki olarak Büyükelçi Muzel'in Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı aktarıldı. Açıklamada, Almanya'nın kararının insan haklarına aykırı olduğu belirtilerek, Tahran yönetiminin söz konusu kararı kınadığı ifade edildi. Kapatılan dini merkezler arasında bulunan Hamburg İslam Merkezi'nin İslami eğitimler vererek aşırıcılık ile mücadele ettiği belirtilen açıklamada, "Maalesef bugün Almanya'nın aldığı karar çok açık bir şekilde İslam karşıtlığıdır. Bu karar bir diktatörlük örneğidir ve kamuoyunu suça teşvik etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Almanya, İran'a ait Hamburg İslam Merkezi ve ona bağlı alt kuruluşların faaliyetlerini sonlandırma kararı almıştı. Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hamburg İslam Merkezi'nin radikal fikirler yaydığı gerekçesiyle faaliyetlerine son verildiği ve söz konusu merkeze ait 53 binanın kapatıldığı duyurulmuştu. - TAHRAN