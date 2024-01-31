Almanya\'nın Trabzon Fahri Konsolosu Dr. İhsan Alioğlu\'na liyakat nişanı verildi

Almanya'nın Trabzon Fahri Konsolosu Dr. İhsan Alioğlu'na Almanya Federal Cumhuriyeti liyakat nişanı verildi. Almanya Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, düzenlenen törende Dr. İhsan Alioğlu'na nişanı tevdi etti.
Trabzon'da bir otelde düzenlenen törene Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, TTB Meclis Başkanı Nevzat Özer, Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük, iş adamları ve protokol üyeleri katıldı.
Büyükelçi Jürgen Schulz, törende yaptığı konuşmada, "Uzun yıllar boyunca Trabzon'da Alman vatandaşlarına ve Alman hükümetine yardımcı olan Dr. İhsan Alioğlu'na Fedaral Almanya Cumhurbaşkanı tarafından tevdi edilen liyakat nişanını sunmaktan onur duyuyorum. Hizmetleri için teşekkür ediyorum" dedi.
Dr. İhsan Alioğlu ise konuşmasında tevdi edilen nişan için teşekkür ederek "Yaşam tecrübemin tepe noktasına vardığı 2003 yılında Federal Almanya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Dr. Nurbey şahsında bana Doğu Karadeniz Bölgesi Fahri Konsolosluğu görevi teklifi sundular. Gelişmiş, donanımlı bir insan olabilme yolunda bana sosyal, ekonomik ve kültürel katkılar sunan ve mesleki uygulamalarımda önemli deneyimler oluşturduğum bu ülkeye minnet borcumu ödeyebilmek için bu teklifi kabul ettim. 20 yılı aşkın bir süredir büyük bir titizlikle bu görevi icra etmiş bulunmaktayım. Makamınızdan aldığım mühürü ve taşıdığım Federal Almanya Cumhuriyeti Bayrağını temiz bir şekilde size geri iade edebileceğim için kendi adıma mutlu ve gururluyum. Bugününde beni yalnız bırakmayan siz dostlarıma da çok teşekkür ederim" diye konuştu. - TRABZON
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