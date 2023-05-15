Alparslan Türkeş'in çoçukları 28. dönemde Mecliste kendine yer buldu! - Son Dakika
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Alparslan Türkeş'in çoçukları 28. dönemde Mecliste kendine yer buldu!

15.05.2023 11:21

MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Taş İYİ Parti'den, Yıldırım Tuğrul Türkeş ise AK Parti'den aday olarak girdikleri seçimde milletvekili olmayı başardı. Netleşen seçim sonuçlarıyla birlikte Türkeş'in her iki çocuğda 28. dönemde Meclis'te yer alacak.

Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için Türkiye dün sandık başındaydı. Alparslan Türkeş'in çocukları da iki ayrı partinin milletvekili aday listelerinde yer almıştı.

AYYÜCE TÜRKEŞ İYİ PARTİ'DEN, TUĞRUL TÜRKEŞ AK PARTİ'DEN ADAYDI

Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Taş, Adana'da İYİ Parti'nin milletvekili adayı, Yıldırım Tuğrul Türkeş ise Ankara 1. Bölgede AK Parti'nin vekil adayı olarak seçime girdi.

TÜRKEŞ'İN HER İKİ ÇOCUĞU DA MECLİS'TE YER ALACAK

Ayyüce Türkeş Taş, Adana'da İYİ Parti listelerinden girdiği seçimi kazandı ve milletvekili oldu. AK Parti'den Ankara 1. Bölge ilk sıradan aday gösterilen Tuğrul Türkeş de milletvekili olmayı başardı. Bu sonuçlarla Türkeş'in her iki çocuğu da 28. dönemde Meclis'te yer alacak.

YORUMLAR (4)
  • BAŞBUĞ SUAT: YİYİN AĞALAR YİYİN BEYLER BEDAVA EMEKLİLİK HARİKA YA.BU ÜLKEYİ SEVMEZLER Mİ Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
  • İnci mercan: Bütün sağcılar birleşin 403 milletvekili yapıyor, güzel bir anayasa yapın, terör örgütlerinin gerisinde. Vatan millet aşkıyla iş yapın hem size hem bize yarasın bu seçim, ortalığı gerene hal cevap veriyor, bunu unutmayin Cevap Yaz 50 11 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: İkisinin de meclise pek bir katkısı olmaz Cevap Yaz 43 7 Yayından Kaldır
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