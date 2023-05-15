Alparslan Türkeş'in çoçukları 28. dönemde Mecliste kendine yer buldu!

Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için Türkiye dün sandık başındaydı. Alparslan Türkeş'in çocukları da iki ayrı partinin milletvekili aday listelerinde yer almıştı.
Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Taş, Adana'da İYİ Parti'nin milletvekili adayı, Yıldırım Tuğrul Türkeş ise Ankara 1. Bölgede AK Parti'nin vekil adayı olarak seçime girdi.
Ayyüce Türkeş Taş, Adana'da İYİ Parti listelerinden girdiği seçimi kazandı ve milletvekili oldu. AK Parti'den Ankara 1. Bölge ilk sıradan aday gösterilen Tuğrul Türkeş de milletvekili olmayı başardı. Bu sonuçlarla Türkeş'in her iki çocuğu da 28. dönemde Meclis'te yer alacak.
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