Alparslan Türkeş'in çoçukları 28. dönemde Mecliste kendine yer buldu!

Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için Türkiye dün sandık başındaydı. Alparslan Türkeş'in çocukları da iki ayrı partinin milletvekili aday listelerinde yer almıştı.

AYYÜCE TÜRKEŞ İYİ PARTİ'DEN, TUĞRUL TÜRKEŞ AK PARTİ'DEN ADAYDI

Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Taş, Adana'da İYİ Parti'nin milletvekili adayı, Yıldırım Tuğrul Türkeş ise Ankara 1. Bölgede AK Parti'nin vekil adayı olarak seçime girdi.

TÜRKEŞ'İN HER İKİ ÇOCUĞU DA MECLİS'TE YER ALACAK

Ayyüce Türkeş Taş, Adana'da İYİ Parti listelerinden girdiği seçimi kazandı ve milletvekili oldu. AK Parti'den Ankara 1. Bölge ilk sıradan aday gösterilen Tuğrul Türkeş de milletvekili olmayı başardı. Bu sonuçlarla Türkeş'in her iki çocuğu da 28. dönemde Meclis'te yer alacak.