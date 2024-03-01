Alparslan Türkeş\'in oğlu Kutalmış Türkeş: Kader kime ölüm yazmışsa o ölür gider

Adana Ülkü Ocakları'nın İYİ Parti'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayyüce Türkeş'i, "Adana'da ihanete geçit yok" pankartıyla hedef almasının ardından Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş'ten sert tepki gelmişti.
MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter'i hedef alan Türkeş, "Sizlerin Türkeş'in evladı olması imkansız, zira Türkeş o.. çocuk yapmadı hiç! Babalarınızı aramaya devam edin" ifadelerini kullanmış ve MHP kanadından Türkeş'e aynı sertlikte yanıtlar gelmişti.
Yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş, "O açıklamayı MHP'dekileri muhatap alarak söylemedim. Onlar üstüne alınmışlar. 'Semih' yazmışım diye Semih Yalçın niçin üstüne alınıyor? Ben 'Alparslan Türkeş'in evladıyız' deyip Türkeş'in öz evlatlarına hakaret edenlere söylüyorum. Onlar üstüne alınıp ortaya çıkmaz. Türkeş'i görmemiş 15-20 yaşında çocuklara, talimatla bize hakaret ettiriyorlar. Ben onu kastediyorum. Kimsenin kimseye hakaret etmeye hakkı yok. Benim de yok. Ama ediyorsan da en azından Türkeş'i bilen bir adam olarak hani bir muhataplığın olur" dedi.
Türkeş sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Sen Türkeş'i ömründe görmemişsin. Neye göre bana, benim öz babamı, öldüğü güne kadar evde yaşamış babamızı bile bile, gece gündüz oradan talimat verilip hakaret ediliyor. Bunu kim kabul eder ki? Ben size 'Sen o babanın evladı değilsin, onun evladı benim' desem siz nasıl bir şey hissedersiniz? Bu normal bir şey değil. O yüzden MHP'nin yaptıkları normal bir şey değil. 'Semih' yazınca o kendi üstüne alınıyorsa ben bir şey yapamam. Bunun hukuki değeri de yok, farklı yorumlayabilir. O Semih bir roman kahramanı diyelim. Şimdi o konunun birkaç boyutu var. Örneğin Alparslan Türkeş'in kızı olarak o Adana'da aday olmuş. Onu destekleyeceğine, kalkıyor orada AKP adayını destekliyor. Tamam onu desteklesin ama bir de kalkıyor sana 'hain' diyor. Söyleyen haindir. Bunu anlamak için ülkücü, Türkeşçi falan olmaya da gerek yok.
Kaldı ki benim tepkim şuna: Binlerce, yüzlerce hakaretle 'Siz onun evladı değilsiniz. Sen hainsin' diye başlayan, akla gelmedik çeşitli şeyler yazıyorlar. Bakıyorsun hepsi MHP ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu üyesi. Zaten adamın hesabında ocak başkanı, ocak yönetimi gibi hazır kalıp bazı cümleler, aynı ağızdan çıkmış. O mesajımda kastettiğim bize hakarete edenlerdir. Tabii üzücü bir durum. Necmettin Erbakan'ın oğlu Recep Tayyip Erdoğan'a ne ağır eleştiriler yaptı. Adamlar bir gün kalkıp da küfür etmedi. Onu bırakın, herhangi bir partinin kurucusunun ailesine böyle hakaretler, tehditler yağdıran böyle bir mekanizma yok. Bizleri tehdit etmeye ne hakkınız var? Bu tehdit mekanizmasına kimsenin dokunmadığı bir durum da var. Türkeş'in ailesine hakaret edenleri ben Türkeş'in evladı olarak kabul etmiyorum. Bu kadar basit.
Diyalog, oturursun konuşursun. Yapılanın Türkçesi şu: Biz size küfrederiz, tehdit ederiz, saldırı düzenleriz, siyaset zeminini kapatırız, her şey yaparız. Ama sen gıkını çıkarmayacaksın. Alparslan Türkeş Vakıf toplantısına saldırmışlardı. Kafa yarıp öldürmeye kalkıştılar. Babamın mezarına gittim, önüme geçip, 'Giremezsiniz' dediler. Bunlar normal şeyler değil. Yine bizimle ilgili tehdit yayınladılar. Kimse bir halt yapamaz. Geleceği varsa göreceği de var. Kader kime ölüm yazmışsa ölür gider. Herkes için geçerli. Biz kadere inanıyoruz." MHP'de "Yedi kat yabancıya" partide görev almaları için çağrılar yapılırken, Ayyüce Türkeş'e hiç davet gitmediğini de belirten Kutalmış Türkeş, "Benim mesajımda kastettiğim, ömründe Türkeş'i görememiş kişiler oraya geliyor, 'Ben Türkeş'in temsilcisiyim' diyor. Değilsin, olamazsın. Alparslan Türkeş sizi kabul etmez. Siz bizi aşağılayacaksınız ama size bir şey söylenmeyecek. Böyle bir şey olabilir mi?"
Sözcü gazetesine açıklamalarda bulunan Kutalmış Türkeş'e MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın cevabı ise şöyle oldu; "Biz kendisinden uzak durmaya, bulaşmamaya çalışıyoruz. Kastettiği Semih de benim. Yalan söylüyor. Anladığım kadarıyla hukuki bir takibata uğramaktan endişe ederek böyle söylüyor olabilir. Bu olay yeni değil 3-4 yıldır devam ediyor. Bir ara beni mahkemeye de verdi. Bir şey söylüyorsa arkasında durmalı. İnanın Saygı Bey bana, bizim çocuklar hiçbir şey yapmıyor. Kendisinde ocak, parti takıntısı ve rahatsızlığı var bu arkadaşın. Doğruyu söylemekte fayda var, kendisi bu ortamı yaratıyor."
Son Dakika › Politika › Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş: Kader kime ölüm yazmışsa o ölür gider - Son Dakika
Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Begüm, Pınar, Gizem, Aleyna ve Aysu arasında eleme heyecanı yaşandı. Düelloların sonunda yarışmaya veda eden Begüm, gözyaşlarına hakim olamadı.
Sosyal medya fenomeni ve komedyen Özgür Turhan, İzmir'deki tek kişilik stand up gösterisinde sahnede düştü. Düşmesine rağmen espri yapmaya devam eden Turhan, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de Kürtçe dörtlük okuyan DEM Parti'li Mehmet Kamaç'ın mikrofonunun kısılmasına, ''Bu ülkede 20 milyon Kürt'ün ana dili olan Kürtçe'den bir dörtlük okunmasına tahammül edemiyorsunuz. Burada mikrofonu kapatıyorsunuz Diyarbakır'da Megri megri şarkısını söylüyorsunuz.'' sözleriyle tepki gösterdi. Koçyiğit'e yanıt veren MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise, ''Yaptığınız resmen etnik bölücülük ve ırkçılıktır.'' dedi.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte motorin fiyatları da değişmeye devam ediyor. Motorine bu gece yarısı itibarıyla 1 lira 35 kuruş indirim geldi. İstanbul'da motorinin litresi 40 lira 7 kuruş, Ankara'da ise 41 lira 46 kuruş oldu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük'e elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Rakiplerinin daha kaliteli işler yaptığını belirten Buruk, "Rakibimiz bir kere çok iyi oynadı. Hakkını vermek gerekiyor. Bizden daha kaliteli işler yaptılar. Onu net şekilde söylemeliyim. 2-0 bizim için maçın sonu oldu. Sonrasında net tepki veremedik. Rakibi tebrik ediyoruz. Oyuncularım da düşünsün, birçok oyuncu oynattık, şans verdik" dedi.
Tek kişilik oyun için Denizli'nin Pamukkale ilçesine giden ünlü oyuncu Berna Laçin, bir anda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tüm oyunlarını iptal eden Laçin acil olarak ameliyata alınacağını belirterek, "Acilen ortaya çıkan ve ne yazık ki benim için ciddi tehlike arz eden ve an itibari ile yürümemin dahi yasaklandığı bir omurilik sorunum nedeni ile çok acil ameliyata girmek zorundayım." dedi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek kupadan elenen Galatasaray'ın bu mağlubiyetle birlikte iç sahadaki 14 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Aslan, son mağlubiyetini 128 gün önce, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı almıştı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildi ve kupaya veda etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?