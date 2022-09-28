Akşener'den, "HDP ile aynı masaya oturur musunuz?" sorusuna net yanıt: Biz kalkarız onlar oturur

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HaberTürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın sunduğu TekeTek programına katıldı. Gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Akşener, HDP ile ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BİZ O MASADAYKEN OLMAZ"

Altaylı, bir ara Akşener'e "HDP ile 6'lı masaya oturur musunuz?" diye sordu. Akşener ise bu soruya kesin bir dille yanıt vererek, "Biz kalkarız onlar oturur" dedi. İYİ Parti liderinin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Bizim HDP ile ilişkimiz ve bakış açımız net ortada. Onların da bize karşı bakış açısı net ve ortada. Birbirine en dürüst olan iki siyasi partiyiz. 6 milyon HDP'ye oy vermiş Kürt seçmenini, bir çuvala koyup Kürtlere hakaret etti denilmesi kadar haksız, iki yüzlülük olamaz. Kürtlere hakaret ediliyor kimse farkında değil. Burada bir illüzyon ve gölge boksu var. Kürtler eşittir PKK'lı hali getiriliyor. Bu doğru değil. Ne ben ne arkadaşlarım, Kürtleri incitecek tek kelime etmeyeceğiz. Kürt eşittir PKK'lı olamaz. İYİ Parti'nin bu sistemin bir engeli olduğu düşünülürse, masadaki 5 parti de bunu kabul ederse biz kalkarız HDP oturur. Biz de buna saygı duyarız. Biz oradayken olmaz. HDP de aynısını söylüyor."

"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY OLMA HAKKI MEVCUT"

Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin bir soru üzerine, "Altılı masayı toplayan Kemal Bey. O masanın bir noter olma durumu yok. Kemal Beyin bir aday tarifi vardı, ben ona hep katıldığımı ifade ettim. Benim de iki yıldır söylediğim bir şey var, kazanacak bir aday. Dolayısıyla biz hem kazanacak bir aday, devlet aklı olan bir aday. Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olma hakkı mevcut. Ancak diğer parti başkanlarının da adaylık konusunda teklifleri mevcut. Ben de 'aday değilim' dediğim için hiç pişman değilim. O masada herkes fikrini söyleyebilir. Kemal Bey adaylığını söyleyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

"ESAD'LA GÖRÜŞEYİM, GÖÇMENLERİ GÖNDERELİM' DEDİM"

Partisinin sığınmacı politikasına değinen Akşener, şunları kaydetti: "Erdoğan'a 'Ben gideyim, Esad ile görüşeyim bu göçmenleri gönderelim' dedim. Altılı masanın göçe dair hazırlıkları var. En çok da kendi partim hazırlıklı. Altılı masa olarak somut bir plan hazırlandı. Altılı masa, 2023'te seçimi kazındığında, 2026'da bitmiş oluyor sorun 3 yılda. "