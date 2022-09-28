Akşener'den, "HDP ile aynı masaya oturur musunuz?" sorusuna net yanıt: Biz kalkarız onlar oturur - Son Dakika
Üye Girişi

Akşener'den, "HDP ile aynı masaya oturur musunuz?" sorusuna net yanıt: Biz kalkarız onlar oturur

28.09.2022 07:48

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen, "HDP ile 6'lı masaya oturur musunuz?" sorusuna, "Biz kalkarız onlar oturur. Biz oradayken olmaz. HDP de aynısını söylüyor." yanıtını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HaberTürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın sunduğu TekeTek programına katıldı. Gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Akşener, HDP ile ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BİZ O MASADAYKEN OLMAZ"

Altaylı, bir ara Akşener'e "HDP ile 6'lı masaya oturur musunuz?" diye sordu. Akşener ise bu soruya kesin bir dille yanıt vererek, "Biz kalkarız onlar oturur" dedi. İYİ Parti liderinin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Bizim HDP ile ilişkimiz ve bakış açımız net ortada. Onların da bize karşı bakış açısı net ve ortada. Birbirine en dürüst olan iki siyasi partiyiz. 6 milyon HDP'ye oy vermiş Kürt seçmenini, bir çuvala koyup Kürtlere hakaret etti denilmesi kadar haksız, iki yüzlülük olamaz. Kürtlere hakaret ediliyor kimse farkında değil. Burada bir illüzyon ve gölge boksu var. Kürtler eşittir PKK'lı hali getiriliyor. Bu doğru değil. Ne ben ne arkadaşlarım, Kürtleri incitecek tek kelime etmeyeceğiz. Kürt eşittir PKK'lı olamaz. İYİ Parti'nin bu sistemin bir engeli olduğu düşünülürse, masadaki 5 parti de bunu kabul ederse biz kalkarız HDP oturur. Biz de buna saygı duyarız. Biz oradayken olmaz. HDP de aynısını söylüyor."

"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY OLMA HAKKI MEVCUT"

Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin bir soru üzerine, "Altılı masayı toplayan Kemal Bey. O masanın bir noter olma durumu yok. Kemal Beyin bir aday tarifi vardı, ben ona hep katıldığımı ifade ettim. Benim de iki yıldır söylediğim bir şey var, kazanacak bir aday. Dolayısıyla biz hem kazanacak bir aday, devlet aklı olan bir aday. Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olma hakkı mevcut. Ancak diğer parti başkanlarının da adaylık konusunda teklifleri mevcut. Ben de 'aday değilim' dediğim için hiç pişman değilim. O masada herkes fikrini söyleyebilir. Kemal Bey adaylığını söyleyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

"ESAD'LA GÖRÜŞEYİM, GÖÇMENLERİ GÖNDERELİM' DEDİM"

Partisinin sığınmacı politikasına değinen Akşener, şunları kaydetti: "Erdoğan'a 'Ben gideyim, Esad ile görüşeyim bu göçmenleri gönderelim' dedim. Altılı masanın göçe dair hazırlıkları var. En çok da kendi partim hazırlıklı. Altılı masa olarak somut bir plan hazırlandı. Altılı masa, 2023'te seçimi kazındığında, 2026'da bitmiş oluyor sorun 3 yılda. "

YORUMLAR (2)
  • İsimsiz : Ya bırakın bu lafları..zaten aynı masadasiniz ne kalkmasi ne oturmasından bahsediyorsunuz..her şeyiniz tiyatro yalan ... Cevap Yaz 22 0 Yayından Kaldır
  • MELİH YÜKSEL: Bırakın artık, şunu bunu, ülke elden gitmiş siz hala o olursa ben yokum, bu olursa sen yoksun yeter , gerçekten yeter. gözleriniz bu kadar mı kör oldu, bu son seçim, eğer bu ülkeyi düşünüyorsanız, bu halkı düşünüyorsanız, hep birlikte hareket etmekten başka çareniz yok, bunu anlamak bu kadar mı zor. Cevap Yaz 1 8 Yayından Kaldır
500
İYİ Partili vekilin Ankara Büyükşehir'den ihale almasına Meral Akşener'den yorum: Ahlaki olarak doğru değil İYİ Partili vekilin Ankara Büyükşehir'den ihale almasına Meral Akşener'den yorum: Ahlaki olarak doğru değil İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

Meral Akşener, Fatih Altaylı, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Akşener'den, 'HDP ile aynı masaya oturur musunuz?' sorusuna net yanıt: Biz kalkarız onlar oturur - Son Dakika


Son Dakika
09:55 Esenyurt'ta oğlunu dövenleri döner bıçağı ile kovaladı! Dört kişi bıçaklanarak yaralandı
09:51 Orman yangını eylemlerinden sorumlu olan PKK'lı Sabah Oğur, etkisiz hale getirildi
09:37 Ziyaretçi kabul etmeyen müze! İçindeki objeler dünya tarihinin en kritik noktalarından
09:22 Mersin'de 500 polisin katılımıyla dev operasyon! 18 Mersin Belediyesi çalışanı terör propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı
09:20 MasterChef'te gergin anlar! Fatma Nur'un kopya verdiğini fark eden Mehmet Yalçınkaya sert konuştu
09:01 Vatandaşın merakla beklediği haber Bakan Yanık'tan geldi: Aile destek paketi tutarı 1.250 TL oldu
08:51 Ege'de gerilimi yükseltecek adım! Yunanistan, tüm donanmasıyla savaş tatbikatı yapıyor
08:44 Elazığ'daki konseri iptal edilen İrem Derici'den tepki: Ben siyasetler üstüyüm, sevenlerimle arama giremezsiniz
07:48 Akşener'den, "HDP ile aynı masaya oturur musunuz?" sorusuna net yanıt: Biz kalkarız onlar oturur
22:55 Anne, çocuğunun tahlil sonucunu değerlendirmesini istediği doktordan hiç beklemediği bir cevap aldı: Seni mahkemeye veririm, ödersin 10 bin lirayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 10:05:28. #1.11#
SON DAKİKA: Akşener'den, "HDP ile aynı masaya oturur musunuz?" sorusuna net yanıt: Biz kalkarız onlar oturur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement