Üye Girişi
Altıeylül Belediyesi vatandaş memnuniyetini ön planda tutuyor - Son Dakika

Altıeylül Belediyesi vatandaş memnuniyetini ön planda tutuyor

25.12.2021 13:25
Altıeylül Belediyesi vatandaş memnuniyetini ön planda tutuyor

Altıeylül Belediyesi bünyesinde hizmet veren Beyaz Masalar ve Altıeylül Çözüm Merkezi, 2021 yılında da Altıeylül sakinlerinden gelen talep ve şikayetleri çözüme kavuşturarak vatandaşlar ile Altıeylül Belediyesi arasındaki en büyük köprü vazifesi görmeyi sürdürüyor.

Altıeylül Belediyesi bünyesinde hizmet veren Beyaz Masalar ve Altıeylül Çözüm Merkezi, 2021 yılında da Altıeylül sakinlerinden gelen talep ve şikayetleri çözüme kavuşturarak vatandaşlar ile Altıeylül Belediyesi arasındaki en büyük köprü vazifesi görmeyi sürdürüyor.

Özellikle pandemi döneminde gösterdiği performans ile kendinden söz ettiren Altıeylül Belediyesi'nin görünen yüzü olan Beyaz Masalar, vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri ivedilikle çözüme kavuşturma konusunda özenle çalışmalarını sürdürüyor. Güler yüzlü ve çözüm odaklı çalışma disiplinleriyle Altıeylül'ün hizmetinde olan Beyaz Masalar, vatandaşlardan gelen tüm talep ve şikayetleri titizlikle değerlendirip çözüme kavuştururken ilgili birimlerle de koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın katılımlarıyla açılan Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi'nde bulunan diğer Beyaz Masalar da aynı performans ve aynı çalışma disipliniyle Altıeylül'e hizmet vermeyi sürdürüyor. Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi'nde bulunan Beyaz Masalar, vatandaşların Altıeylül Belediyesi ile olan iletişimini daha da kolaylaştıran bir hizmet olarak Altıeylül Belediyesi tarafından Altıeylül'ün hizmetine sunuldu. Özellikle yoğunluğun olduğu aylarda vatandaşlar Cengiz Topel Caddesi üzerinde hizmet veren Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi'ndeki Beyaz Masalar'dan tüm işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Muhtemel yoğunlukların önüne geçebilmek adına Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi'ndeki Beyaz Masalar'da verilen hizmeti kullanan vatandaşlar, işlemlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesinden çok memnun olduklarını ifade ederek güler yüzlü ve çözüm odaklı çalışma disipliniyle verdikleri hizmet dolayısıyla tüm Altıeylül Belediyesi çalışanlarına teşekkür ettiklerini söylediler.

Başkan Avcı "vatandaşlarımızın memnuniyetini ön planda tutuyoruz"

Altıeylül Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve vatandaşların yine ilk iletişim kurduğu birimlerden bir tanesi olan Altıeylül Çözüm Merkezi, 7/24 esasına göre hizmet vererek vatandaşların talep ve şikayetlerini çözüme kavuşturuyor. Vatandaşlar 444 06 09 numaralı Çağrı Merkezi'ne ulaşarak talep ve şikayetlerini iletebilecekleri gibi 0533 154 01 01 numaralı WhatsApp, Telegram ve Bip uygulamaları üzerinden online olarak Altıeylül Çözüm Merkezine ulaşabiliyorlar. İhbar Hattı üzerinden talep ve şikayetler iletilirken ad-soyad, varsa diğer iletişim numarası, konum bilgisi, konuyu açıklayıcı fotoğraf ve video ile yapılan başvurular ilgili birimlere kolaylık sağlarken vatandaşların sorunlarının çözümündeki süreyi de kısaltıyor. Vatandaşlardan gelen şikayet ve talepleri ilgili birimler ile koordineli bir şekilde çalışılarak çözüme kovuşturulabilmek için ise BRIDGE isimli uygulamayı kullanan Altıeylül Belediyesi, daha sistemli ve daha programlı çalışıyor. Tüm müdürlüklerin dahil olduğu BRIDGE uygulaması üzerinden ilgili müdürlüklere bağlı olan birimler talep ve şikayetleri anında görebiliyor ve hızlı bir şekilde müdahale ederek çözüme kavuşturuyorlar. Alteylül'ün çözümün merkezi olduğunu ve vatandaşların hiçbir konuda iletişime geçmekten çekinmemeleri gerektiğini dile getiren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı "Altıeylül Belediyesi olarak verdiğimiz hizmetlerde vatandaşlarımızın memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Vatandaşlarımızın özellikle birebir iletişim kurduğu Beyaz Masalar ve Altıeylül Çözüm Merkezi'miz ile çözüm odaklı çalışmalarımızı sürdürürken kullandığımız BRIDGE gibi uygulamalar ile de birimler arası koordinasyonu sağlayarak sorunların çözümü hususunda elimizden gelen gayretten daha fazlasını sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızdan bizimle iletişime geçme konusunda kesinlikle bir çekincelerinin olmamasını rica ediyorum. Bizler Altıeylül Belediyesi olarak 7/24 esasına göre vatandaşlarımızın huzuru ve mutluluğu için çalışıyoruz. Vatandaşlarımız 444 06 09 numaralı Çağrı Merkezi'nden ya da 0533 154 01 01 numaralı WhatsApp, Telegram ve Bip uygulamalarını kullanarak bizlere ulaşabilirler" dedi. - BALIKESİR

Altıeylül Belediyesi vatandaş memnuniyetini ön planda tutuyor
Altıeylül Belediyesi vatandaş memnuniyetini ön planda tutuyor
Altıeylül Belediyesi vatandaş memnuniyetini ön planda tutuyor
Altıeylül Belediyesi vatandaş memnuniyetini ön planda tutuyor
Altıeylül Belediyesi vatandaş memnuniyetini ön planda tutuyor
Altıeylül Belediyesi vatandaş memnuniyetini ön planda tutuyor
Altıeylül Belediyesi vatandaş memnuniyetini ön planda tutuyor
Altıeylül Belediyesi vatandaş memnuniyetini ön planda tutuyor

YORUMLAR
500

Sultan Abdülhamid, Binali Yıldırım, Telegram, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Altıeylül Belediyesi vatandaş memnuniyetini ön planda tutuyor - Son Dakika


Bu köpek kediden korkuyor! Kediyi görünce ortalığı birbirine kattı, olan yolda yürüyen genç kıza oldu Bu köpek kediden korkuyor! Kediyi görünce ortalığı birbirine kattı, olan yolda yürüyen genç kıza oldu         
13:24
Bu kaza fizik kurallarını sorgulatır! Kayalıklara takılarak askıda kaldı Bu kaza fizik kurallarını sorgulatır! Kayalıklara takılarak askıda kaldı         
13:09
Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi         
12:15
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz kapı kıran hırsızların rahatlığı kamerada İstanbul'un göbeğinde güpegündüz kapı kıran hırsızların rahatlığı kamerada         
12:07
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Kuzey Kore liderine ikizi kadar benziyor! Her gün ölüm tehditleri alıyor Kuzey Kore liderine ikizi kadar benziyor! Her gün ölüm tehditleri alıyor         
11:31
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı         
10:06
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49
Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:48
Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti         
18:51
Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
18:06
Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor         
17:27
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız         
17:19

Son Dakika Haberleri
13:16 Pitbull'ların saldırdığı Asiye'nin ilk cümlesi: Eve gitmek istiyorum! Ama gidecek evi yok
13:08 Bu kaza fizik kurallarını sorgulatır! Kayalıklara takılarak askıda kaldı
13:07 Kulisleri hareketlendiren erken seçim iddiası! AK Parti YSK'dan bilgi mi istedi?
12:50 BTP Lideri Hüseyin Baş, "Piyasaya 40 milyar dolar sürüldü" iddiasında ısrarcı
12:43 Ermenistan lideri Paşinyan müzakereler öncesinde konuştu: Erdoğan'la görüşme olacak mı?
12:39 Yıllarca sadece 5-6 çeşit gıda yiyebildi! Flora transferiyle hayatı kurtuldu
12:33 Fenerbahçe'de hareketli günler! Teknik direktör Bilic, golcüleri ise Boupendza ve Muriqi oluyor
12:33 Habermetre açıkladı! İşte 2021 yılında en çok habere konu olan fenomenler
12:32 Kocasını öldürüp tandırda yakan kadının inanılmaz savunması: Geceleri sevgilisinin adını sayıklıyordu
12:31 Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 13:33:36. #1.11#
SON DAKİKA: Altıeylül Belediyesi vatandaş memnuniyetini ön planda tutuyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement