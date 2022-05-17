Altıeylül'e üst düzey ziyaret

Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Ak Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Altıeylül'ü ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Zenbilci "yapılan çalışmaları görünce gurur duydum; iyi ki varlar" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Ak Partili Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu(KEFEK) üyelerinin ziyaret ettiği Altıeylül Belediyesi'nin son konuğu Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Ak Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci oldu. İlk önce Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi'nde incelemelerde bulunan Ahmet Zenbilci özellikle meslek edindirme kursları ve sosyal markete hayran kaldı. Altıeylül Belediyesi Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi'ndeki incelemelerinin ardından sinema ve konferans salonunda da Altıeylül Belediyesi'nin hayata geçirdiği ve planladığı diğer projeler hakkında bilgilendirilen Ahmet Zenbilci, Ak Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik ve Başkan Avcı ile birlikte İsmail Akçay Parkı'nda vatandaşlar ve öğrenciler ile bir araya geldikten sonra Hasan Can Kültür Merkezi; Sultan Alparslan Kültürevi; Seyit Ahmet Arvasi Kreş ve Millet Kıraathanesi; Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu ve Yaşam Kompleksi; Sabri Uğur Parkı ve Millet Kıraathanesi; Plevne Millet Kıraathanesi; Plevne Kapalı Pazar Yeri; 15 Temmuz Anıtı; Nergis Lavanta Bahçesi ve Konakpınar Gençlik Merkezi'ni yakından inceleyerek bir takım değerlendirmelerde bulundu.

Zenbilci "gurur duydum; iyi ki varlar"

"Genel merkezde yerel yönetimler olarak bana bu bölge verildiğinde çok önemli olduğunu düşünüyordum ki gerçekten önemsediğimden çok daha kıymetli buldum. Kıymetli dostum Hasan Avcı ve ekibini kutluyorum. Hakikaten Altıeylül'de muhteşem işler yapmışlar. Çok başarılı bir çalışmayı yürütmüşler. Peyzajdan tarihi dokuların onarılmasına, çevre düzenlemesinden yeşil alan oluşturulmasına ve sosyokültürel tesis alanlarına kadar birçok alanda ekibiyle çok güzel işler çıkarmışlar. Sayın Başkanımızı heyecanından dolayı kutluyorum. Meclis üyelerimizi de teşkilatımızla birlikte tebrik ediyorum. Ak Parti belediyeciliğine, Ak belediyeciliğe yakışır başarılı işler yapmışlar. Heyecanları hala dipdiri, ilk günkü gibi. Özellikle çevreye, gençlerimize ve çocuklarımıza vermiş oldukları destekten dolayı kutluyorum. Şu an içerisinde bulunduğumuz kamp alanı bile son derece önemli. Birçok CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin bile yapmakta aciz kaldıkları ya da düşünmedikleri yerleri bizim ilçe belediyelerimiz çok güzel bir şekilde tamamlamışlar. Genel merkez adına hem başkanımızı hem ekibimizi hem meclis üyelerimizi ve teşkilatımızı yürekten kutluyor, başarılar diliyorum. Gurur duydum; iyi ki varlar" şeklinde konuştu.

Adil çelik "Gerçekten iftihar ettik"

"Adana Milletvekilimiz ve Yerel Yönetimler Koordinatörümüz Sayın Ahmet Zenbilci bugün Balıkesir'de misafirimiz. Kendileri Ak Belediyeciliğin yüz akı belediyelerimizi ziyaret ediyor. Bu ziyaretler Altıeylül Belediyemiz ile başlamış bulunuyor. Tabi Hasan Başkanımız genç ve dinamik, bizim yüz akı belediye başkanlarımızdan birisi. Çok güzel projeleri ve hizmetleri var. Sayın Zenbilci ile birlikte bunları ziyaret edip görmüş olduk. Mesela ben de bu alanı çok duydum ve kağıt üzerinde çok gördüm ama ilk defa geliyorum. Bakın hem hizmet verme hem de gönül alma. Bazen hizmet ederken gönül almayı unutuyorsunuz, bazen de gönül alırken hizmet kısmında aksamalar meydana gelebiliyor. Bizler Ak Partili Belediyeler arasındaki hizmet yarışıyla devam ediyoruz. Biz sünger heykeli açacağız diye uğraşmıyoruz. Biz hizmet edeceğiz diye uğraşıyoruz ve ediyoruz da Allah'ın izniyle. Milletimiz de bunları görüyordur elbette" ifadelerini kullandı.

Başkan Avcı "Aynı aşkla aynı şevkle çalışmaya devam edeceğiz"

Altıeylül Belediyesi'nin herkes tarafından beğeniyle karşılanan projelerinden biri olan Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi kapılarını açtığı günden bu yana ne kadar yerinde bir yatırım olduğunu hayata geçirdiği projeler ve dokunduğu hayatlar ile ortaya koyuyor. Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ahmet Zenbilci'nin de dikkatini çeken faaliyetleri ile başta Altıeylül olmak üzere tüm Balıkesir'e değer katan projelerin ana mimarı olan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı "Başkanımıza bize zaman ayırıp bizimle ilgilendiği için, bizimle yaptığımız projeleri gezerek bize fikir teatisinde bulunma imkanı verdiği için kendisine teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım görevlendirildiği ilk günden beri bizlere ağabeylik yaparak yalnız bırakmadı. Bugün de Altıeylül'ümüzün projelerini gezme imkanı bulduk. Bizlere yine bu projeler ile ilgili önerileri oldu ve bizlere çok büyük değer kattı. Bizler de ilçemiz için, şehrimiz için var gücümüzle bugüne kadar çalıştığımız gibi inşallah aynı aşkla ve aynı şevkle çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah Altıeylül'ümüzü Balıkesir'imizin parlayan yıldızı yaparak 20 ilçemiz arasında nadide bir yere getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR