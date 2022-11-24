Altılı masa anayasa çalışmalarını tamamladı: Cumhurbaşkanı 7 yıllığına bir kereliğine seçilecek ve partisiz olacak - Son Dakika
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Altılı masa anayasa çalışmalarını tamamladı: Cumhurbaşkanı 7 yıllığına bir kereliğine seçilecek ve partisiz olacak

24.11.2022 16:10
Altılı masa anayasa çalışmalarını tamamladı: Cumhurbaşkanı 7 yıllığına bir kereliğine seçilecek ve partisiz olacak

Altılı masanın "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" kapsamında hazırladığı anayasa çalışması tamamlandı. Buna göre, cumhurbaşkanının halk tarafından 7 yıllığına bir kez seçilmesi ve partisiz olmasına karar verildi. Bunun yanında TBMM'deki sandalye sayısında değişiklik öngörülmezken 600 olan milletvekili sayısı korundu.

"Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme" geçiş sürecinde altılı masanın anayasa çalışması tamamlandı. Altılı masa tarafından oluşturulan komisyon, mevcut anayasanın 89 maddesi ve 10 başlığında değişiklik önerdi.

"HAYVAN HAKLARI" FIKRASI EKLENDİ

Çalışma kapsamında, mevcut anayasanın ikinci kısmında yer alan "Temel Haklar ve Ödevler" başlığındaki, "ödev" kelimesi, "özgürlük mantığına aykırı" ve "bireyi ezen bir ifade" olduğu gerekçesiyle "hürriyet" olarak değiştirilirken anayasadaki "Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması" başlığına "hayvan hakları" ifadesi eklendi. Bu çerçevede "sağlık hakkı" ile "çevre ve hayvan hakları" ayrı fıkralar olarak düzenlendi. Çalışmada, "Devlet doğal hayatı ve hayvanları korur, hayvanlara yönelik eziyet ve kötü muamele yapılmaması için gerekli tedbirleri alır" ifadesi yer aldı.

600 MİLLETVEKİLİ SAYISI KORUNDU

Siyasi partilerin kapatılması zorlaştırıldı. Siyasi partilerin kapatılmasının, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi ve TBMM üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğunun vereceği izne bağlı olarak açılan dava üzerine Anayasa Mahkemesince kesin olarak karara bağlanması önerildi. Bunun yanında TBMM'deki sandalye sayısında değişiklik öngörülmedi ve 600 olan milletvekili sayısı korundu.

YURT DIŞI OLAYLAR İÇİN SEÇİM BÖLGESİ KARARI

Yurt dışı oyların seçim bölgesi olarak tanımlandığı çalışmada, "Yurt dışında yaşayan Türkler" şeklinde ayrı bir seçim çevresi oluşturulması ve yurt dışı seçim çevresinden seçilecek milletvekili sayısının 15'i geçmemesi öngörüldü.

CUMHURBAŞKANININ HALK TARAFINDAN SEÇİLMESİ

Çalışmada, cumhurbaşkanının 2007'de yapılan referandumla halk tarafından seçilmesi kararı da korundu. Ancak çalışmada, cumhurbaşkanının 7 yıllığına bir kez seçilebilmesi, partili olması durumunda partisiyle ilişiğinin bitmesi önerileri yer aldı.

Çalışmaya göre, Anayasa Mahkemesi ile Hakimler ve Savcılar Kurulu üye sayısında kadın kotası uygulanacak. Mahkeme ve kurula seçimle gelenlerin en az yarısı kadın olacak.

PAZARTESİ GÜNÜ KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK

Komisyonun anayasa değişikliğine ilişkin hazırladığı metin, 28 Kasım Pazartesi günü, genel başkanların katılımıyla düzenlenecek programla kamuoyuyla paylaşılacak.

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Son Dakika Politika Altılı masa anayasa çalışmalarını tamamladı: Cumhurbaşkanı 7 yıllığına bir kereliğine seçilecek ve partisiz olacak - Son Dakika


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