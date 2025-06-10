Amasra ve Kumluca\'da TOKİ Konut İhaleleri Gerçekleştirildi

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz Amasra ve Kumluca'daki TOKİ konutlarının ihalelerinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Aldatmaz, Bartın'ın Amasra ilçesi Kum Mahallesi'nde 106 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ile Kozcağız beldesinde yapılacak olan 358 Adet Konut ve 1 Adet 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işinin, ihalelerinin yapıldığını belirtti. İhalelerin kesinleşmesinin ardından çalışmalar başlayacak.

TOKİ konutlarına ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, "Amasra ilçemizde yapacağımız 106 adet Konut'un ihalesini 3 Haziran'da, Kozcağız'da yapacağımız 358 Adet Konut ve 1 Adet 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşinin de ihalesini 10 Haziran'da gerçekleştirdik. Şimdi resmi sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmaz ise yasal sürenin bitmesinin hemen ardından ihaleyi alan firmalara yer teslimini yaparak bir an evvel çalışmalara başlayacağız. İhale şartnamesine göre Amasra'daki konutlar 450 günde, Kozcağız'daki konutlar ise 500 günde tamamlanarak hemşehrilerimize teslim edilecek. Amasra ve Kozcağızlı hemşehrilerimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Bartın'da bin 755 kişi ev sahibi olacak"

Şehir merkezinde bugüne kadar 890 ailenin ev sahibi olduğunu belirten Milletvekili Aldatmaz, Ulus ilçesinde 320 konutun tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini belirtti. Dallıca mevkiinde devam eden 424 ve 158 konutluk projelerde sona gelindiğini açıklayan Bartın Vekili Yusuf Ziya Aldatmaz, "Abdipaşa beldemizde devam eden 176 konutluk projenin büyük bir kısmı tamamlandı. Geçen yıl ihalesini yaptığımız Bartın merkez Dallıca 107 konutluk projede de çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bahsettiğimiz tüm projeleri bir araya getirdiğimizde AK Parti hükümetleri olarak Bartın'da 1755 aileyi ev sahibi yapmış olacağız. Bu yatırımlardan dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Adalet Bakanımız sayın Yılmaz Tunç'a çok teşekkür ediyorum" dedi. - BARTIN