Amasya Belediye Başkanı Sarı: "Türk bayramı olan Nevruz'u PKK'lılar, vatan hainleri kendilerine bayram olarak addettiler" - Son Dakika
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Amasya Belediye Başkanı Sarı: "Türk bayramı olan Nevruz'u PKK'lılar, vatan hainleri kendilerine bayram olarak addettiler"

21.03.2022 14:01
Amasya Belediye Başkanı Sarı: "Türk bayramı olan Nevruz'u PKK'lılar, vatan hainleri kendilerine bayram olarak addettiler"

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Türk bayramı olan Nevruz'u PKK'lılar, vatan hainleri kendilerine bayram olarak addettiler" dedi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Türk bayramı olan Nevruz'u PKK'lılar, vatan hainleri kendilerine bayram olarak addettiler" dedi.

Binlerce yıllık Türk bayramı olan Nevruz'un 12 Eylül 1980'deki asker darbe sonrası yasaklanırken 1990'lı yılların sonuna doğru gelindiğinde bunun yansımalarının fark edilerek Nevruz'un yeniden bayram olarak kutlanılmasına devam edildiğine değinen Belediye Başkanı Sarı, "O günün karanlık yüzleri ne hikmettense, nedense Türklerin bu geleneğinden rahatsız olup vatan hainlerinin eline verilmesine vesile oldular. Çok şükür ki milletimiz hassasiyetini gösterdi. Okullarımızda olsun, köylerimizde olsun, gerek büyükşehirlerimizde olsun, gerek devlet erkanımız tarafından bir nebze onların elinden alınmak için gayret sarf ediliyor" diye konuştu.

Nevruz denince birlik, beraberlik, barış ve kardeşliğin akla geldiğini vurgulayan Vali Mustafa Masatlı ise, "Bizim tarihimizde çok önemli olan bu gün maalesef son yıllarda farklı kesimler, ne olduğu belirsiz kişilerin, bir takım hainlerin kendilerine o günde eylem yapması anlamı çıkartmışlardır. Türkler olarak, bu coğrafyada yaşayan insanlar olarak, hatta bu coğrafyanın dışında yaşayan bütün soydaşlarımız olarak bunu reddediyoruz. Nevruz'un gerçek anlamda, gerçek şekilde kutlanılması için de her tür çabayı başta devletimizin en başından en alttaki insanımıza varana kadar bunu gerçekleştirmek için uğraşacağız" şeklinde konuştu.

Vali Masatlı ve Başkan Sarı, Amasya Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen 21 Mart Nevruz Bayramı töreninde örste demir dövdü. Yöneticiler ve öğrenciler yakılan ateşin üstünden atladı. Coşku dolu etkinliğe AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto da katıldı. - AMASYA

Amasya Belediye Başkanı Sarı: Türk bayramı olan Nevruz'u PKK'lılar, vatan hainleri kendilerine bayram olarak addettiler
Amasya Belediye Başkanı Sarı: Türk bayramı olan Nevruz'u PKK'lılar, vatan hainleri kendilerine bayram olarak addettiler
Amasya Belediye Başkanı Sarı: Türk bayramı olan Nevruz'u PKK'lılar, vatan hainleri kendilerine bayram olarak addettiler
Amasya Belediye Başkanı Sarı: Türk bayramı olan Nevruz'u PKK'lılar, vatan hainleri kendilerine bayram olarak addettiler

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Bayram, Amasya, Vatan, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Amasya Belediye Başkanı Sarı: 'Türk bayramı olan Nevruz'u PKK'lılar, vatan hainleri kendilerine bayram olarak addettiler' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amasya Belediye Başkanı Sarı: "Türk bayramı olan Nevruz'u PKK'lılar, vatan hainleri kendilerine bayram olarak addettiler" - Son Dakika
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