Amasya Belediyesi, Çukurlu Yolları Asfaltlamaya Başladı

Politika

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, asfaltlama çalışmalarındaki ilk hedeflerinin sürücülere zor anlar yaşatan çukurlu yollar olarak belirlediklerini açıkladı.

Akbilek Mahallesinde Yeşilırmak kıyısındaki zemini bozuk alanda başlanan asfalt çalışmasını takip eden Başkan Sevindi, "Kent merkezinde yollarda oluşan çukurların vatandaşlarımızı, özellikle sürücülerimizi mağdur etmemesi için başlattığımız yol iyileştirme çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Halkın konforlu bir yolculuk yapabilmesi için ana yolları ve caddeleri sıcak asfaltla buluşturmak için ekiplerin mesai harcadığını vurgulayan Sevindi, "Ekiplerimiz, öncelikle belirlenen bir program dahilinde ilimizdeki yolları ring halinde tarayarak ivedilikle yapılması gereken bozuk satıhları tespit edip bu alanlarda asfaltlama çalışması gerçekleştiriliyor. Bazı mahallelerimizde asfalt yolların üzerinde meydana gelen çukurlar, trafik konforunu rahatsız ederken araç sürücülerine de zor anlar yaşatabiliyor. Bunun önüne geçebilmek için mahallelerimizdeki yollarda asfaltlama çalışmalarını yaparak sürücülerimizin taşıt trafiğinde rahat hareket etmeleri için gayret gösteriyoruz. Ekiplerimiz, durmaksızın gösterdiği faaliyetlerle her yere yetişmeye çalışıyor" diye konuştu. - AMASYA