Amasya\'da 4.6 Büyüklüğünde Deprem

AMASYA (İHA) – İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Depremin Samsun, Tokat, Çorum ve Sivas'tan da hissedildiğini belirten Bakan Yerlikaya, şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmediğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Amasya Taşova'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Samsun, Tokat, Çorum ve Sivas'tan da hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.

Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Yerlikaya, "Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi. - AMASYA