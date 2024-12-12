Amasya\'da \'Geleceğe Birlikte Yürüyelim Projesi\' Kapanış Programı Düzenlendi

Politika

Amasya Emniyet Müdürlüğü, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında uygulanan 'Geleceğe Birlikte Yürüyelim Projesi' sayesinde 8 bine yakın sayıda çocuk ile gence ulaştı.

Polislerin öncülük ettiği etkinliklerle çocuk ve gençlerin kişisel, sosyal gelişimlerinin desteklenmesinin yanı sıra topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunulmasının sağlandığı projenin kapanış programı Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezinde yapıldı. Amasya Valiliği'nin himayesindeki projeden faydalanan çocuk ve gençlerin sosyal hayata adapte olmaları ile kişilik gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla çeşitli mesleki ve kişisel gelişim kurslarının yanı sıra sosyal aktivitelerle 7bin800 bireye ulaşıldı.

Projenin kapanış programına katılan Amasya Valisi Önder Bakan, "Huzurun şehri Amasya anlayışıyla özveriyle görev yapan İl Emniyet Müdürlüğümüz, bir taraftan halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamakta, diğer taraftan da çağdaş polislik anlayışı ile yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle toplumla olan ilişkilerini güçlendirmektedir. Bir ülkenin en değerli hazinesi olan çocuk ve gençlerine yönelik yapılan her yatırım en verimli yatırımdır. Bizler de ilimizde böyle anlamlı projeleri desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Amasya Emniyet Müdürü Ayhan Saraç da, projeye destek olan paydaş kurumlar Amasya Belediyesi, Amasya Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü yöneticilerine teşekkür etti.

Projede yer alan eğitimcilere teşekkür, öğrencilere ise katılım belgelerinin verildiği programa Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ile diğer yetkililer de katıldı. - AMASYA