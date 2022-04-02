Amasya'da sanayi sitesine itfaiye istasyonu açıldı - Son Dakika
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Amasya'da sanayi sitesine itfaiye istasyonu açıldı

02.04.2022 12:21
Amasya'da sanayi sitesine itfaiye istasyonu açıldı

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın Amasya Küçük Sanayi Sitesi'ne kazandırdığı itfaiye istasyonunun açılışı yapıldı.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın Amasya Küçük Sanayi Sitesi'ne kazandırdığı itfaiye istasyonunun açılışı yapıldı.

Verdiği bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Mehmet Sarı, "Biz her zamanki söylediğimiz gibi canımız bedenimizde olduğu sürece verdiğimiz sözü kesinlikle tutarız. Burada itfaiyemiz 24 saat 4 personel olarak nöbet tutacak" dedi.

Yangın, kaza ve acil durum gerektiren olaylarda ekiplerin daha kısa sürede müdahalesi için bu istasyonu oluşturduklarına değinen Başkan Sarı, Amasya Belediyesi itfaiyesinin yurt genelindeki yangın ile sel felaketlerine müdahalede de önemli görevler üstlendiğini hatırlattı.

112 Acil Çağrı Merkezi projesi ile bütün acil durumlara müdahalenin tek merkezden komuta edildiğini anlatan Amasya Valisi Mustafa Masatlı ise, "Bunun içerisinde belediyemiz itfaiye teşkilatı ile orman, sağlık, emniyet, jandarma, AFAD hepsi aynı anda kendisine ne görev düşüyorsa anında müdahale ediyor. Belediyemiz bu konuda çok güzel bir çalışma yapmış. Ben başkanımız başta olmak üzere ekibine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kurban kesilmesi ve dualar edilmesinin ardından yapılan açılışa AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto ve MHP İl Başkanı Şuayip Ak da katıldı. Amasya Esnaf Odaları Birliği Başkanı İsa Köse, sanayi sitesinin ihtiyacı olan itfaiye istasyonunu kazandıran Belediye Başkanı Sarı'ya teşekkür etti. - AMASYA

Amasya'da sanayi sitesine itfaiye istasyonu açıldı
Amasya'da sanayi sitesine itfaiye istasyonu açıldı

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Mehmet Sarı, İtfaiye, Amasya, 112, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Amasya'da sanayi sitesine itfaiye istasyonu açıldı - Son Dakika


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