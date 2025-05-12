Kabine, Erdoğan başkanlığında toplandı! Bahçeli\'den sürpriz hediye

ali ihsan Akyol:

Bahçeli her zaman sürprizlerle dolu. Dün hepimize en ağır hakaretler edebilir. Bugün karşılaşırsanız çok eski dostunu görmüş gibi muhabbet eder. Beynimizin içine etti. Dostmu düşman mı belli değil. Buna rağmen ülkemize en güzel gelecek için gövdesini ortaya koydu. Allah'tan artık akıl ve sağlık diliyorum. Bir çıkış ta Tayyip e yapsın kendine gel artık demokrasi hak hukuk adalet diye bagirsin. O potansiyel var onda yapar