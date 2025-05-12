Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.45'te başladı. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.
Gözler son dönemin en kritik Kabine'si olan toplantıya çevrilirken, masadaki en önemli gündem maddesi, Terörsüz Türkiye çalışmalarında gelinen son nokta ve PKK terör örgütünün fesih ve silahları bırakma kararı oldu.
Öte yandan Kabine toplantısına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin jesti damga vurdu. Bahçeli, Kabine'ye Türk bayrağı motifli çiçekler gönderdi. Çiçekler, masanın ortasında yer aldı.
Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar da Kabine'de masaya yatırıldı. Gelecek ay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek 250 bininci teslime ilişkin değerlendirmeler yapıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki gün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme planladıklarını söylemişti. Putin, "Türkiye barış için çok çabaladı. 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da görüşmelere hemen başlamayı öneriyoruz" demişti. Putin'in açıklaması sonrasında Rusya ve Ukrayna savaşına ilişkin atılacak adımlar da Kabine'de konuşuldu.
Ekonomideki son durum da Kabine'nin ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. Enflasyonla mücadele, fahiş fiyata karşı atılacak adımlar Kabine'de değerlendirildi.
Son Dakika › Politika › Kabine, Erdoğan başkanlığında toplandı! Bahçeli'den sürpriz hediye - Son Dakika
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