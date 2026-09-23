Anahtar Parti Kırşehir, Turgutlu saldırısı sonrası okul güvenliği ölçümü talep etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anahtar Parti Kırşehir, Turgutlu saldırısı sonrası okul güvenliği ölçümü talep etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anahtar Parti Kırşehir, Turgutlu saldırısı sonrası okul güvenliği ölçümü talep etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanlığı, Manisa Turgutlu'da lise yakınındaki silahlı saldırı sonrası okul güvenliği politikalarının yeniden ele alınması ve tedbirlerin ölçülmesi çağrısında bulundu. Etkilenen öğrencilere ve ailelerine geçmiş olsun denildi, yaralılara acil şifa dilendi.

KIRŞEHİR (İHA) – Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanlığı, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında meydana gelen silahlı saldırının ardından okul güvenliği politikalarının yeniden ele alınması gerektiğini belirterek, alınan tedbirlerin sahadaki sonuçlarının ölçülmesi çağrısında bulundu.

Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Turgutlu'da yaşanan saldırıdan etkilenen öğrencilere ve ailelerine geçmiş olsun dilekleri iletilerek, yaralılara acil şifa temennisinde bulunuldu. Okul güvenliğinin "siyaset üstü bir mesele" olduğu belirtilen açıklamada, mevcut güvenlik tedbirlerinin öğrencileri sahada ne ölçüde koruduğunun araştırılması gerektiği kaydedildi. Açıklamada, "Okul güvenliğine ilişkin uygulamaların sonuçlarının ölçülmesi gerekir. 'Hangi okulun risk haritası güncel? Kaç ihbar yapıldı, kaçı değerlendirildi? Rehberlik servisleri yeterli mi?' soruları acilen sorulmalı. Anahtar Parti olarak okul güvenliğine ilişkin çözüm yaklaşımımız; her okul için sosyal risk ve güvenlik haritası oluşturulması, 7/24 çalışan zorbalık ve tehdit bildirim sisteminin güçlendirilmesi, rehberlik ve erken müdahale ekiplerinin güçlendirilmesi, risk esaslı profesyonel okul güvenliği uygulamasına geçilmesi, çocukların ateşli silahlara erişiminin önlenmesine yönelik çalışmalar yapılmasıdır" denildi.

Kaynak: İHA
TurgutluKırşehirGüvenlikPolitikaManisaEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa’da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı Şanlıurfa'da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı
Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor? Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde
Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif ’Ağa Fahri’ye geldi: 8 milyon 750 bin lira Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif 'Ağa Fahri'ye geldi: 8 milyon 750 bin lira
Bayburt’ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı Bayburt'ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı
CHP Genel Merkezi’ne ’Siyaset zenginleşme aracı değildir’ yazılı pankart asıldı CHP Genel Merkezi'ne 'Siyaset zenginleşme aracı değildir' yazılı pankart asıldı
ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı
14:48
Fenerbahçe’nin istediği yıldızı tekme tokat dövdüler
Fenerbahçe'nin istediği yıldızı tekme tokat dövdüler
14:30
Mansur Yavaş’ın ardından CHP’de istifa dalgası Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
Mansur Yavaş'ın ardından CHP'de istifa dalgası! Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
14:23
Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar
Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar
14:18
Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş’ın istifasına ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'ın istifasına ilk yorum
13:59
Mansur Yavaş’ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP’den üstün değil
Mansur Yavaş'ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP'den üstün değil
13:33
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 15:43:15. #7.12#
SON DAKİKA: Anahtar Parti Kırşehir, Turgutlu saldırısı sonrası okul güvenliği ölçümü talep etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement