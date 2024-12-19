Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Türkiye Adalet Akademisi teklifi Meclis'te - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Türkiye Adalet Akademisi teklifi Meclis'te

Geniş Video İzle

2019 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Türkiye Adalet Akademisi Kanun Teklifi, AKP tarafından yeniden TBMM'ye sunuldu. İptal kararına rağmen, AKP'nin bu hamlesi hukuki süreçlerin nasıl işleyeceği konusunda merak uyandırdı.

19.12.2024 18:31  Güncelleme: 19:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AKP, Türkiye Adalet Akademisi Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu. AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde 'Eğitim Kurulu' ve'Hukuk Araştırmaları Merkezi' kurulacağını belirterek "Yargı mensuplarının meslek öncesi eğitim süreci yargıyı daha da güçlendirecektir. Ne kadar iyi kanun çıkartırsanız çıkartın en iyi uygulama en iyi reformdur" dedi.

AKP, 15 Temmuz'un ardından 2018 yılında kapatılan, 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yeniden kurulan, ancak Anayasa Mahkemesinin kararnamesini iptal ettiği Türkiye Adalet Akademisi'yle ilgili kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Teklifle ilgili TBMM'de basın toplantısı düzenleyen AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, konuşmasına gündeme ilişkin değerlendirmelerle başladı.

YENİ ANAYASA ÇIKIŞI

Gül şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrıları Türk demokrasisi, ülkemizin bekası ve geleceği, istiklali ve istikbali için hayati öneme haizdir. İç cephemizi güçlendirecek bu çağrıların nihai noktası, hukuki anlamda da en önemli teminatının da yeni anayasa olduğuna inanıyoruz. Artık yamalı bohçaya dönmüş ve kabul edildiği tarihten itibaren tartışılan bu Anayasa'nın Türkiye'yi geleceğe taşımayacağı açıktır.

Bu nedenle sivil, çoğulcu, tüm partilerin de uzlaşmayla kabul ettiği yeni bir anayasa, Türkiye'nin ihtiyacıdır. 2025 yılında dileğimiz, yeni yılda yeni bir anayasaya ülkemizin kavuşmasıdır. Bu konuda da tüm ülkemizin yediden yetmişe herkesin özgürlüklerinin teminat altına alındığı, herkesin 'benim anayasam işte bu' dediği birlikteliği gelecek asırlara taşıyacak bu anayasayı Gazi Meclisimiz çıkartabilecek, anlaşabilecek kudrettedir, güçtedir, iradededir. Ben bunun da yine milletimizin de beklentisi olduğuna inanıyorum. İç cephemizi güçlendirecek bu yeni anayasanın da ülkemiz için bir zaruret olduğunu bir kez daha ifade ediyorum."

"HUKUK DEVLETİ ETKİN BİR YARGI İLE MÜMKÜN OLUR"

Türkiye Adalet Akademisi Kanun Teklifi hakkında bilgilendirme yapan Gül, şöyle konuştu: "Özellikle hukuk devleti ilkesi, tüm devlet kurumlarının anayasaya, kanuna ve hukuka uygun davranmasının yanı sıra, mevzuatın da yine evrensel hukuka, demokratik standartlara göre oluşturulması elzemdir, zarurettir. Hukuk devleti olmanın en önemli şartlarından biri de adil, bağımsız, tarafsız etkin bir yargı sistem ile ancak mümkün olmaktadır. Böyle bir yargı sisteminin varlığı için hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanı ile karar veren; meslek etik ilkelerini benimseyen, toplumun adalet ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte hakim ve savcıların yetiştirilmesidir, yargı teşkilatlarına kazandırılmasıdır.

Bu sebeple uluslararası belgeler, raporlar ile mukayeseli hukuktaki iyi örnekleri de dikkate alarak 'Türkiye Adalet Akademisi Teşkilatı'nı düzenleyen bir kanun teklifi hazırlanmıştır. Teklifle ilgili olarak özellikle Türkiye Adalet Akademisi'nin mevcut yapısı yine dikkate alınarak kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik önemli düzenlemeler vardır. Eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili bir 'Eğitim Kurulu' oluşturulmaktadır. Bu Eğitim Kurulu da çoğulcu bir yapıyla oluşturulmaktadır. Yargıtay'dan, Danıştay'dan, HSK'dan, YSK'dan, İstinaf ve ilk derece mahkemeleri ile üniversitelerden buraya temsilciler yine katılmaktadır, katılacaktır."

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Türkiye Adalet Akademisi teklifi Meclis\'te
Kaynak: ANKA

Anayasa Mahkemesi, Politika, Türkiye, Gündem, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Türkiye Adalet Akademisi teklifi Meclis'te - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mert8859 mete:
    AYM haklı olarak, Hakimlerle ilgili konular c.bşk kararnamesi ile yapilamaz, kanunla düzenlenmesi gerekir diye iptal etmişti. 0 0 Yanıtla
  • Behzat null:
    Anayasa Mahkemesi bu kanunu neden iptal eder? Eğitim her meslekte olduğu gibi Adalette de önemli. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 01:12:30. #1.11#
SON DAKİKA: Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Türkiye Adalet Akademisi teklifi Meclis'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.