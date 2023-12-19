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Rus Büyükelçi Andrey Karlov için anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Rus Büyükelçi Andrey Karlov için anma töreni düzenlendi

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, suikast sonucu hayatını kaybetmesinin 7. yılında Ankara'da düzenlenen törenle anıldı. Törene, Rusya ve Belarus büyükelçileri ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri katıldı. Büyükelçilik bahçesindeki anıta çiçek bırakıldı ve Karlov'un anısına karanfil konuldu. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, Karlov'u sevgi, saygı ve iş birliğiyle anmaya devam ettiklerini belirtti.

Rus Büyükelçi Andrey Karlov için anma töreni düzenlendi
19.12.2023 - 13:21,
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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğince 7 yıl önce uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov için anma töreni düzenlendi.

Başkent Ankara'da, 2016'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Karlov için düzenlenen anma törenine, ev sahibi Büyükelçi Aleksey Yerhov, Türkiye Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve Ankara'daki diplomatik temsilciler katıldı.

Büyükelçi Yerhov, şunları kaydetti:

"Bugün yoldaşımız, dostumuz, öğretmenimiz Andrey Karlov'un aramızdan ayrılışının 7. yılı. Bugün çiçek bırakıyoruz ve onun nasıl bir insan olduğunu hatırlıyoruz. Bu 7 yılda Türkiye'de çok şey değişti, ülkemizde de çok şey değişti. Havalar değişiyor, geçen sene soğuktu, bazen yağmur yağdı, bazen güneşli oluyor, tıpkı bugünkü gibi. Andrey Gennadievich'e olan sevgimiz ve sonsuz saygımız değişmeden kalıyor. Onu anıyor, saygı duyuyor, seviyor ve onun davasını devam ettiriyoruz.

Bunu ortaklarımızla birlikte yapıyoruz. Türk Dışişleri Bakanlığındaki meslektaşlarımızın katılımının güzel bir gelenek haline gelmesinden büyük mutluluk duyuyorum. Onlarla birlikte büyük bir ortak iş yapıyoruz; yani Rusya-Türkiye işbirliğini güçlendiriyoruz. BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkelerinin büyükelçiliklerinden meslektaşlarımın burada bulunmasının iyi bir gelenek haline gelmesinden çok memnunum. Orada da Andrey Gennadievich'imizi hatırlamalarından ve sevmelerinden çok mutluyum."

Çelenk ve karanfil bırakma töreniyle başlayan programda, Karlov'un fotoğraflarının yer aldığı sunum da izletildi.

Karlov, 19 Aralık 2016'da Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" konulu fotoğraf sergisinde açılış konuşmasını yaptığı sırada FETÖ mensubu polis Mevlüt Mert Altıntaş tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.

Kaynak: DHA
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