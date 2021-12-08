Ankara Barosu yeni başkan görevine Kemal Koronel seçildi - Son Dakika

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığına seçilen Ankara Barosu'nun önceki Başkanı Erinç Sağkan'dan boşalan görev için Ankara Barosu'nda seçim yapıldı.

Ankara Barosu Eğitim Merkezi'nde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Ankara Barosu Başkanlığı'na Kemal Koranel, Başkan Yardımcılığına Mehmet Eren Turan, Genel Sekreterliğine Mahcemal Seyhan, Saymanlığına Zafer Doğan Bilgin seçildi. Ayrıca Ankara Barosu'nun 66'ncı Olağan Genel Kurulu'nda en fazla oy ile yedek listeden seçilen İnanç Görür Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

KEMAL KORANEL KİMDİR?

Kemal Koranel, 2002 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Koranel, tüzel ve gerçek kişilerin hukuki danışmanlığını yürütüyor ve sözleşmeli olarak kurumsal anlamda şirketler ve bankalar vekilliği yapıyor. 16 Ekim 2016 tarihinden itibaren sırasıyla Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği, Ankara Barosu Genel Sekreterliği görevlerini yerine getiren Koranel, son Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmişti.