Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın oy kullandığı sandıkta kendisi galip çıktı.
Yavaş'ın Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oy kullandığı 4101 numaralı sandıkta sonuçlar belli oldu.
Buna göre Yavaş'ın oy kullandığı sandıkta kayıtlı 347 seçmenden 279'u oy kullandı. Oyların 275'i geçerli sayılırken, 236 oy Mansur Yavaş'a, 28 oy Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok'a çıktı.
Bu sandıkta, Zafer Partisinin adayı Hüseyin Bartu Soral 3, Saadet Partisi adayı Cafer Güneş ile DEM Parti'nin adayı Gültan Kışanak 2'şer, İYİ Parti'nin adayı Cengiz Topel Yıldırım, Türkiye Komünist Partisinin adayı Ali Ufuk Arıkan, Yeni Türkiye Partisi adayı Serkan Ünver, Demokrasi ve Atılım Partisi adayı Celal Mümtaz Akıncı 1'er oy aldı.
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Balıkesir'de yapılan 31 Mart Yerel Seçimleri'nde CHP'nin adayı Ahmet Akın, henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre büyük bir oy oranıyla seçimi kazandı. Balıkesir'in yeni Büyükşehir Belediye Başkanı olan Akın, vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Haberler.com canlı yayınında 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçim sonuçlarını İstanbul'dan takip ettikten sonra Ankara'ya doğru hareket etmek üzere yola çıktı. Seçim sonuçlarını ve değerlendirmesini Ankara AK Parti İl Merkezinde yapması planlanıyor.
Balıkesir'de yapılan 31 Mart Yerel Seçimleri'nde henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre CHP'nin adayı Ahmet Akın büyük bir oy oranıyla seçimi kazandı. Balıkesir halkı, seçimin ardından büyük bir coşkuyla sokaklara çıktı ve Ahmet Akın'ı kutladı.
CHP'li Merkezefendi Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Şeniz Doğan ile Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, Denizli'deki kesin olmayan seçim sonuçlarına göre önde götürdükleri yarışı kent meydanında yoğun kalabalıkla kutlamaya başladı. Kutlamalara havai fişekler, sloganlar ve zeybek oyunları eşlik etti. İlerleyen saatlerde Doğan ve Ertemur'un açıklama yapması bekleniyor.
Zonguldak'ta yapılan Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP'li Tahsin Erdem, resmi olmayan sonuçlara göre zaferini ilan etti. Erdem, Valilik binası önünde kutlama yaptı ve destekçilerine teşekkür etti.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Vedat Soner Başer, Gümüşhane'nin yeni belediye başkanı oldu. Partililer seçim zaferini coşkuyla kutladı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Bingöl'de AK Parti'nin mevcut başkanı Erdal Arıkan, yüzde 35,18 oy alarak seçimi kazandı. Arıkan, göreve devam edecekleri süre boyunca şehrin 50 yıl sonrasını, 100 yıl sonrasını planlayacaklarını belirtti.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde sayımların tamamlanmasının ardından oylar torbalara konulup Diyarbakır İl Seçim Kuruluna getirildi. Görevlilerin polis kontrolünden geçtikten sonra İl Seçim Kurulu önünde beklemesi sonucu oy torbası kuyruğu oluştu.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaparak, CHP'nin yeni ruh ve mücadele azmiyle Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir başarı ortaya koyduğunu belirtti.
Afyonkarahisar'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan CHP adayı Burcu Köksal, yaklaşık 52 bin oy alarak Afyonkarahisar'ın ilk kadın belediye başkanı oldu.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre mevcut Belediye Başkanı Ömer Günel, seçimi önde götürürken, CHP Kuşadası İlçe Binası önünde toplanan kalabalık kutlamalara başladı.
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