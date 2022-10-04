Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Kahta Belediyesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Kahta Belediyesi'ni ziyaret etti

04.10.2022 14:06

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kahta Belediyesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kahta Belediyesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'nın oğlunun sünnet törenine katılmak için ilçeye gelen Yavaş, belediyeyi ziyaret etti.

Yavaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, siyasi parti ayrımı gözetmeksizin vatandaşlara hizmet ettiklerini belirtti.

Belediye olarak gerçekleştirdikleri ihaleleri, meclis toplantılarını canlı yayınladıklarını dile getiren Yavaş, çiftçilere yaklaşık 300 milyon liralık destek verdiklerini söyledi.

Yavaş daha sonra beraberindekilerle birlikte esnafı ziyaret etti.

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Kaynak: AA

İbrahim Yusuf Turanlı, Mansur Yavaş, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Kahta Belediyesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Kahta Belediyesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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