Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nden Ayrılıyor - Son Dakika
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Politika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nden Ayrılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği\'nden Ayrılıyor
02.06.2025 16:56  Güncelleme: 16:58
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nden ayrılma kararı aldı. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın imzasını taşıyan yazı, CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilmesi bekleniyor. AK Parti'li üyelerin karşı çıktığı karar, 12 Haziran'daki meclis toplantısında oylanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nden ayrılma kararı aldı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın imzasını taşıyan ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) üyeliğinin sonlandırılmasını öngören başkanlık yazısı ortaya çıktı. Haziran Ayı Meclis toplantısında okutulacak olan başkanlık yazısının CHP'li meclis üyelerin oylarıyla karara bağlanması bekleniyor. Karar yazısını AK Parti ABB Grup Sözcüsü Fatih Ünal paylaştı. Ünal yazıya ilişkin, "Yeri geldiğinde mangalda kül bırakmayanlar, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nden çıkarak kime ne mesaj vermek istiyor acaba" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın ise Ankara'nın Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nden (TDBB) ayrılmasına sert tepki gösterdi. Yalçın, kararın AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partili (BBP) meclis üyelerinin ret oyuna rağmen, Başkan Mansur Yavaş'ın talimatıyla ve CHP'li üyelerin oylarıyla alındığını belirtti.

Yalçın, yaptığı açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, MHP ve BBP'li üyelerin ret oyuna rağmen, Mansur Yavaşın talimatı, CHP'li üyelerin kabul oylarıyla, Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyeliğini sonlandırmıştır" ifadelerini kullandı.

Karar metni

'Belediyemizin üyesi olduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyeliğinin 2025 yılı itibarıyla sona erdirilmesine ilişkin başkanlık yazısı' ifadelerini içeren ve 12 Haziran 2025 tarihli meclis toplantısında görüşülmesi beklenen karar, AK Parti grubunun ret oyuna rağmen CHP'li meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edilecek. Böylece ABB, TDBB üyeliğinden ayrılacak. Karar metninde şu ifadelere yer verildi:

"Belediyemizin üyesi olduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyeliğinin 2025 yılı itibarıyla sona erdirilmesine ilişkin Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın 12.05.2025 tarihli ve E-1719486 sayılı yazısı, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.05.2025 tarihli toplantısında okundu. Konunun komisyona gönderilmeden görüşülüp karara bağlanmasını isteyen Birinci Meclis 1. Başkan Vekili Ertan Işık'ın şifahi önerisinin kabulü ile konu üzerinde yapılan görüşmelerde; Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.03.2010 tarihli ve 818 sayılı kararı ile 3335 sayılı Uluslararası Nitelikli Teşekküllerin Kurulması Kanunu'na göre faaliyetlerini sürdüren Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne üye olunması için birlik tüzüğü kabul edilmiş olup Cumhurbaşkanlığı'nın tasarruf tedbirleri konulu 2024/7 sayılı genelgesi ile kamu kurum ve kuruluşlarının uluslararası kuruluşlara üyeliklerinin gözden geçirilerek kurumların faaliyetlerine doğrudan katkı sağlamayanların sonlandırılması istenildiği, bu nedenle; Büyükşehir Belediyesi'nin düzenli olarak yüksek üyelik aidatı ödediği ancak yerel ve uluslararası çalışmalarımıza katkı sağlamayan Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyeliğinin 2025 yılı itibarıyla sona erdirilmesine ilişkin teklif, AK Parti grubunun ret oyuna karşı oy çokluğuyla kabul edildi."

12 Haziran'da Meclis gündemine gelmesi beklenen bu teklifin, AK Parti grubunun sert muhalefetiyle karşılaşması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nden Ayrılıyor - Son Dakika

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