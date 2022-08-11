Guatemala Dışişleri Bakanı Flores: "Global sorunlara cevaplar bulmamız gerekiyor" - Son Dakika
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Guatemala Dışişleri Bakanı Flores: "Global sorunlara cevaplar bulmamız gerekiyor"

11.08.2022 12:40
Guatemala Dışişleri Bakanı Flores: "Global sorunlara cevaplar bulmamız gerekiyor"

Ankara'da 13'üncüsü düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'na katılan Guatemala Dışişleri Bakanı Mario Adolfo Bcaro Flores, "Global sorunlara cevaplar bulmamız gerekiyor.

Ankara'da 13'üncüsü düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'na katılan Guatemala Dışişleri Bakanı Mario Adolfo Bcaro Flores, "Global sorunlara cevaplar bulmamız gerekiyor. Bu belli zorlukları da içerisinde getiriyor. Bunu sadece diplomasi ile çözebileceğiz. Aynı Atatürk gibi ilişkilerimize en başından başlayacağız. Çünkü bize farklı düşünmeyi öğretti" dedi.

Guatemala Dışişleri Bakanı Mario Adolfo Bcaro Flores, Ankara'da bir otelde düzenlenen 13. Büyükelçiler Konferansı'na katıldı. Flores, konuşmasına Atatürk'ün "Önümüze bakmamız gereken bir andayız" sözünü hatırlatarak başladı. Guatemala'nın konferansta bulunma amacına değinen Flores, "Kendimize şunu soruyoruz. Neden Guatemala burada, neden biz Guatemala ile bir şeyler paylaşıyoruz? Cevabı çok basit, 'Atatürk'. Atatürk, 1930'lu yıllarda baktığımızda Meksika'ya temsilcisini orada Maya medeniyeti ile Türk milletini neyin birleştirdiğini araştırması için gönderdi. Temsilciler 8 adet rapor sundular ve tek uzlaşı vizyoner olmalarıydı. Biz, Maya medeniyetinin beşiğiyiz. Dünyaya tesir eden bir medeniyetin mensubu olmaktan dolayı çok gururluyuz" ifadelerine yer verdi.

Diplomatik ilişkilerde ortak hareket edilmesinin ticari ve insani krizlerin içerisinden çıkılmasına yol göstereceğini aktaran Flores, "Bakan Çavuşoğlu ile birlik beraberlik halinde hareket etmeliyiz. Ancak birlik ve beraberlik halinde gıda krizinin içerisinden çıkabiliriz. Bizim gibi medeniyetlerin büyük rolü var. Global sorunlara cevaplar bulmamız gerekiyor. Bu belli zorlukları da içerisinde getiriyor. Bunu sadece diplomasi ile çözebileceğiz. Aynı Atatürk gibi ilişkilerimize en başından başlayacağız. Çünkü bize farklı düşünmeyi öğretti" dedi.

Guatemala'nın Amerika kıtasında tarımsal üretimde önemli rol oynadığını kaydeden Flores, şu ifadelere yer verdi:

"Guatemala, dünyadaki en önemli şeker ve kahve üreticilerinden bir tanesi. Yine burada Türkiye'nin de içinde bulunduğu ve Orta Asya'dan getirdiği ürünleri üretiyoruz. Bildiğiniz üzere kullandığımız birçok ürünün içinde Guatemala ürünleri de var."

Guatemala'nın Amerika kıtasındaki en düşük enflasyona sahip ülke olduğunu belirten Guatemala Dışişleri Bakanı Flores, "11 yıl içerisinde bakıldığında büyüme oranımız önemli bir yol katetti. ABD, Meksika ile ilişkilerimiz mikro ekonomik istikrarı bize kazandırdı" dedi.

Guatemala'nın coğrafi anlamda stratejik önemini belirterek, dış politikası ile öne çıkan bir ülke olduğunu aktaran Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Guatemala, Kuzey ve Güney Amerika ortasında stratejik öneme sahip bir ülke. Sadece coğrafi konumundan dolayı değil, izlediği aktif dış politika sayesinde tüm dünyada stratejik bir ülke haline geldi. Devlet Başkanı Giammattei'nin savaş başladıktan sonra bölgeden Ukrayna'yı ziyaret eden lider olması tesadüf değil. Sadece Latin Amerika bölgesi için değil bizim coğrafyamızdaki gelişmelere de yakın ilgi gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.

2021 yılında bir önceki yıla göre iki ülke arasındaki ticaretin iki kat arttığını belirten Çavuşoğlu, bu senenin ilk yarısında oranın beklenenin altında kaldığını söyledi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemala, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Guatemala Dışişleri Bakanı Flores: 'Global sorunlara cevaplar bulmamız gerekiyor' - Son Dakika

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