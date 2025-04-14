Ankara'da Cinayet: Eski Eşin'in Arkadaşına Saldırı

Başkent'te cinayet: Eski eşinin erkek arkadaşını öldürüp kaçtı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde bir şahıs, eski eşinin erkek arkadaşını silahla vurarak öldürüp olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi 117. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, H.Ç. boşandığı eski eşi P.İ.'nin erkek arkadaşı İ.B.'yi silahla vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İ.B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit eti. Şüpheli H.Ç. olay sonrası evi terk ederken, polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.